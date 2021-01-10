Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Uriah Vincent Paulus, 37, Lexington, and Stacie Dawn Flemming, 32, Lexington
• Ismael Leija, 29, Moore, and Janet Veronica Arroyo, 37, Moore
• Austin Lane McGee, 25, Elmore City, and Michell Marie Wyant, 21, Elmore City
• Dalton Thomas Hahn, 24, Roswell, and Taylor Lea Johnson, 24, Roswell
• Bobby Joe Pigeon, 65, Norman, and Delores Ann Roberts, 64, Norman
• Shawn Patrick Murray, 46, Noble, and Billie Sue Upshaw, 66, Noble
• Richard Lee Humphrey, 57, Oklahoma City, and Jennifer Lynn Boggess, 52, Oklahoma City
• Kenneth Irwin Danner II, 46, Norman, and Lisa Michelle Weaver, 52, Norman
• Matthew Lee Waddle, 33, Moore, and Brittany Dawn Horton, 32, Moore
• Mitchell D. Hines, 37, Oklahoma City, and Latanya Denise Dozier, 37, Moore
• Fidel Nunez Jacobo, 38, Oklahoma City, and Maria Del Carmen Campos, 28, Oklahoma City
• James Eddie Nance Jr., 44, Moore, and Katrena Delores Moore, 35, Moore
• Jerry Lavearn Sims, 60, Sherman, Texas, and Ellen Louise Spencer, 61, Norman
• Roy David Ward, 61, Norman, and Heather Renee Keith, 55, Norman
• Jacob Charles Pensoneau, 21, Norman, and Nadia Tate Thompson, 19, Norman
• Cody Eugene Beck, 32, Blanchard, and April Lea Suggs, 48, Moore
• Kellen Anthony McCoy, 33, Oklahoma City, and Amelia Claire Rischard, 25, Oklahoma City
• Yonathan Tilahun, 47, Moore, and Anetra Lashawn House, 40, Moore
• Randall Dale Birchall, 48, Norman, and Laure Grace Demattia, 46, Norman
• Richard Louis Arn, 66, Maysville, and Mary Ann Lee, 58, Maysville
• Chase Allen Steffes, 25, Oklahoma City, and Megan Nicole Fried, 24, Oklahoma City
• Roy Christopher Blkley, 41, Blanchard, and Alicia Karadee Sheets, 31, Blanchard
• Tommy Earl Ritchie, 59, Moore, and Karen Ann Palmateer, 56, Moore
• Cameron Lee Abbott, 26, Oklahoma City, and Chelsea Nicole Kennedy, 24, Oklahoma City
• Keith Lamonte Sims Jr., 26, Oklahoma City, Brittney Ciara Reid, 28, Oklahoma City
• David Lynn Cox, 43, Oklahoma City, and Brenda Gail Hays, 43, Oklahoma City
• Aron Dale Becker, 39, Oklahoma City, and Brittany Leann Ivers, 27, Oklahoma City
• Victor M. Rocha Blanco, 45, Oklahoma City, and Rosa Arroyo Salas, 49, Oklahoma City
• Johnny Dewayne Pitts Jr., 29, Norman, and Rosanna Marie Gregory, 27, Norman
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Christina M. Bellar vs. Jason Lee Bellar
• Gabrielle Denise White vs. Brent Anthony White
• Robin Carlette Campbell vs. Billy Earl Campbell
• Stephanie Kay Miller vs. Joshua Paul Miller
• Presley Eden Robbins vs. Levi Tucker Davis
• Tabitha Thagard vs. Cody Thagard
• Amy Jo Cornwell vs. Mark Anthony Finley Jr.
• Jaime Suzanne Welch vs. Jimmy Sean Welch
— Cleveland County District Court
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