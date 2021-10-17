The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Charles Tyler Dwight Lee, 29, Newcastle, and Stephanie Dean Watson, 29, Newcastle
• John Parker Kempf, 39, Oklahoma City, and Chelsea Lee Brummer, 30, Oklahoma City
• Alex Cole Estrada, 23, Lexington, and Jazmyn Rheann Short, 23, Lexington
• Andrew Brayden White, 22, Norman, and Samantha Marie Dumas, 22, Norman
• Natalio Leal Leonel, 43, Edmond, and Yeni Garcia Gomez, 39, Edmond
• Zachary Kane Sanders, 26, Forney, Texas, and Angelina Marie Bood, 27, Forney, Texas
• Joseph Levi Moore, 26, Moore, and Kristen Ashlee Maib, 23, Moore
• Richard Dalton Young, 22, Noble, and Kaylee Marie Cox, 20, Noble
• Mirza Fawad Hasan Baig, 27, Norman, and Areelah Mian Amwar, 27, Norman
• Curtis Lyne Reed, 69, Oklahoma City, and Rebecca Ann Brown, 69, Oklahoma City
• Saul Sandoval, 25, Oklahoma City, and Hiitai Araceli Gonzalez Villarreal, 20, Oklahoma City
• Joshua William Harry Wiedeman, 24, Blanchard, and Berenice Vega Munoz, 26, Blanchard
• Jason Lloyd Grant, 41, Stillwater, and Shiloh Rene Ashlworth, 23, Stillwater
• Jared Paul Hampton, 31, Norman, and Cassia Regina Agostini Oliviera, 35, Norman
• Michael David Hurst, 27, Noble, and Ashlyn Elizabeth Perryman, 24, Noble
• Corey Clayton Cupp, 25, Norman, and Rylee Jay Watford, 24, Norman
• Vance L. Cunningham, 52, Oklahoma City, and Candace Michell Clay, 39, Oklahoma City
• Dillon Robert Wayn McMains, 25, Moore, and Miranda Desiree Ronio, 24, Moore
• Christopher Alexander Gill, 28, Norman, and Ashlton Dawn Campbell, 34, Norman
• Jorge Polanco Arjona, 30, Oklahoma City, and Carolina Alarcon Ostria, 31, Oklahoma City
• Mickey Joe Schmidt, 56, Oklahoma City, and Henry Cooper, 29, Oklahoma City
• Shannon Wayne Cook, 39, Moore, and Chong Julie Chae, 45, Moore
• Daulton Lee Davis, 31, Oklahoma City, and Heather Leigh Pinion, 28, Oklahoma City
• Robert W. Pawelek, 61, Norman, and Mona Jo McCabe, 61, Norman
• Christian David Fogel, 29, Oklahoma City, and Stephanie Marie Couser, 27, Oklahoma City
• Tanner Wade Rowland, 24, Norman, and Erin Elizabeth Presley, 22, Norman
• Bryan Seth Stewart, 28, Noble, and Elizabeth Ashley Shelton, 26, Noble
• Zane Joshua Gray, 26, Norman, and Adrienne Dawn Bowman, 26, Norman
• Kory Wade Boatwright, 39, Norman, and Christina Lea Tiller, 39, Norman
• Landris Jay Davis, 57, Norman, and Heather Ann Garcia, 36, Norman
• Michael Brian Elflein, 25, Norman, and Emily Rose Wagnon, 25, Norman
• Kodey Dewayne Hamman, 36, Noble, and Lacy Dawn Davis, 34, Noble
• Scott Warren Hale, 50, Oklahoma City, and Amber Renee Sharples, 44, Oklahoma City
• Brandon Richard Orr, 27, Norman, and Brittany Victoria Wallace, 28, Norman
• Blake Anthony Green, 31, Moore, and Miranda Lynn Apodaca, 29, Moore
• Matthew Warren Robertson, 33, Savage, Minnesota, and Anne Patrice Benson, 36, Savage, Minnesota
• Kyle Thomas Dalton, 24, Mustang, and Kristen Anne Clason, 23, Mustang
• Charles Edward Cooper Jr., 39, Marlow, and Paula Kaye Harris, 41, Marlow
• Christopher Bryan Wayne Stone, 26, Norman, and Kayla Ann Robbins, 25, Norman
• Jonathan Andrew Freeman, 27, Noble, and Claudia Y Estrada, 23, Noble
• Joseph Glenn Ezzell, 23, Oklahoma City, and Vanessa Paola Villanueva, 23, Oklahoma City
• Kyle Keith Sims, 23, Norman, and Kaycee Nicole Schaper, 23, Norman
• Anthony Joseph Miner, 25, Moore, and Ashley Renee Bugher, 27, Moore
• Trevor Ryan Javenkoski, 28, Oklahoma City, and Hanna Grace Boswell, 26, Oklahoma City
• Garrett Hays Morgan, 26, Oklahoma City, and Shaina Maree Wooster, 29, Oklahoma City
• Christopher Dale Wigham, 27, Norman, and Marissa Joanne Hatton, 25, Norman
— Cleveland County District Court