The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• J Wesley Aaron Allred, 35, Moore, and Vivian Marie Merino, 31, Moore
• Tucker Teal Fox, 26, Noble, and Brittany Renae Robinson, 34, Noble
• Marvin Terrell Dixon Jr., 37, Moore, and Victoria Lee Hawkins, 37, Moore
• Kody Lane Hicks, 23, Norman, and Amber Len Posey, 23, Norman
• Joseph Manuel Hernandez, 51, Moore, and Pamela J. Hines, 46, Moore
• Blake Campbell Barnett, 28, Blanchard, and Brooke Kristene Chatham, 26, Blanchard
• Treven Shayne Widener, 34, Oklahoma City, and Allison Michal Shoptese, 26, Oklahoma City
• Patrick Ryan Higdon, 43, Norman, and Kimberlin Nicole Kitchel, 28, Norman
• Bradley William Oisten, 32, Norman, and Mandy Mae Dorward, 37, Allen
• John Austin Graves, 24, Oklahoma City, and Sienna Raine McAlister, 22, Oklahoma City
• Raynaldo Morales, 29, Oklahoma City, and Genesis A. Blanco Montanez, 27, Oklahoma City
• Nancy Amanda Parks, 38, Moore, and Jerri Nikala Pierce, 34, Moore
• Austin Blake Zellmer, 23, Oklahoma City, and Alexzandra Marie White, 23, Oklahoma City
• Nathaniel Marquis Johnson, 25, Norman, and Paige Noel Pipher, 23, Norman
• Kevin Scott Dutton, 47, Newalla, and Kellie Sue Lowe, 43, Newalla
• Kyle James Caylor, 23, Addison, Texas, and Nicole Saya Palmer, 22, Addison, Texas
• Gregory Shane Morgan, 50, Norman, and Leslie Marie Goodwin, 44, Norman
• James Donald Wheeler, 61, Moore, and Cynthia Ann Bassham, 55, Moore
• Christopher Henry Jordan Mowdy, 28, Noble, and Shelby Lynn Battiest, 27, Noble
• Frank Raymond Arnett, 49, Moore, and April Marie Hampton, 52, Moore
• Saul Mendoza Ramirez, 36, Moore, and Nathali Leon Baltazar, 37, Moore
• Philip Charles Gabriel, 40, Oklahoma City, and Brandy Diane Marshall, 47, Oklahoma City
• David Allen Dunigan, 60, Oklahoma City, and Rhonda Annette Harrison, 54, Oklahoma City
• Colton Shane Hankins, 23, Norman, and Taylor Marie Rollins, 23, Norman
• Jess Allen Powell, 41, Norman, and Katie Elizabeth Lentz, 35, Norman
• Matthew Shain Tillinghast, 27, Norman, and Olivia Belle-Popp Smeets, 23, Norman
• Richard Samuel Watson, 39, Moore, and Angela Onita Garner, 50, Moore
• Louis Walter Smith, 24, Moore, and Jordyn Leann Miller, 24, Moore
• Timothy James Perrin, 58, Norman, and Deborah Denise McIntosh, 49, Norman
• Craig Adam Eyster, 42, Norman, and Laura Marie Grisso, 43, Norman
• Luis Emmanuel Hernandez Sapon, 30, Oklahoma City, and Linsy Mishel Rosales Hernandez, 25, Oklahoma City
• Hector Reyes Hernandez, 38, Norman, and Elfida Medrano Covarrubia, 36, Norman
• Isaac Lazarus Partain, 24, Oklahoma City, and Maria Guadalupe Loera Hernandez, 21, Oklahoma City
• Guadalupe Antonio Ibarra Hernandez, 21, Oklahoma City, and Jennifer Dominguez, 18, Oklahoma City
• Coleby Eugene Badillo, 26, Norman, and Samantha Kay Murphy, 24, Norman
• J. Jesus Mata Ortiz, 35, Oklahoma City, and Lucia Mendez Saavedra, 34, Oklahoma City
• Scott Maron Robert Dueck, 45, Norman, and Amanda Oava Pagland, 40, Norman
• Shannon Ray Pelts, 34, Oklahoma City, and Alisha Elizabeth Hoffman, 26, Oklahoma City
• Jimmie Charles Addington, 49, Norman, and Gwendolyn Hope Holtzclaw, 45, Norman
• Zsastajah Matnique Hartfield, 24, Oklahoma City, and Berniece Oluwafisayomi Awoyinka, 22, Oklahoma City
• Joel Wayne Christian, 33, Noble, and Hali Dawn Dunn, 29, Noble
• Dany Alberto Rivera Cossio, 39, Oklahoma City, and Yudy Alejandra Perdomo Villa, 33, Oklahoma City
— Cleveland County District Court