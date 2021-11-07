The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Steven Austin Earhart, 29, Noble, and Jordan Delaney Moore, 30, Noble
• Christopher Lloyd Madden, 32, Norman, and Candi Michlle Bailey, 50, Norman
• Adam Lyle Pennington, 38, Moore, and Yoselin Beatriz Calderon Alfaro, 32, Moore
• Cheryl Lynn Smith, 63, Moore, and Jana Lee Plowman, 58, Moore
Noah Blake Archer, 38, Oklahoma City, and Juana M. Garcia Escobar, 38, OKlahoma City
• Travis JAmes Knost, 30, Norman, and Catherine Nicole Byrd, 32, Norman
• Federico Reza Saucedo, 40, Oklahoma City, and Ruth C. Benitez Hernandez, 40, Oklahoma City
• Kyle Levi Johnson, 26, Norman, and EMily Nicole Thompson, 23, Norman
• Caileigh Brooke Stark, 24, Moore, and Lexus Dawn Robinson, 23, Moore
• Blake Lee Early, 22, Norman, and Sharon Elizabeth Vreeland, 21, Norman
• Daniel Martin Farris, 19, Norrman, and Cheyenne Jada Thompson, 20, Norman
• Dylan Lee Morgan, 25, Noble, and SAdie Rayann Canada, 26, Noble
• Ryan Lee Murphy, 23, Wanette, and CAlin Victoria Stiles, 21, Wanette
• David Avran Fraire, 28, Guthrie, and Veronica Mena, 28, Guthrie
• Dusty Dale Tenpenny, 44, Norman, and Stacy Lee Ann Sams, 42, Norman
• Jacob Anthony Lang, 28, Oklahoma City, and Alexandra Mae Brown, 27, Oklahoma City
• Carlos Alberto Umana Orellana, 51, Warr Acres, and Maria Leticia Garay Pacheco, 52, Warr Acres
• Ryan Scott Douglas Harrington, 32, Norman, and Bernadette Elaine Rodgers, 28, Norman
• Jordan Michele Winter, 27, Moore, and Jessica Grace Joy, 26, Moore
• Payton Mikkel Coots, 28, Moore, and Jordan Brielle Johnson, 25, Moore
• Jaxon Jaegar Biddle, 21, Oklahoma City, and Emily Beth Sneed, 18, Oklahoma City
• Jacob Lee Spradling, 26, Norman, and Brandi Mikaila Wayman, 24, Norman
• Lane Skyler Rosenfelt, 22, Oklahoma City, and Tessa Marie Watson, 21, Oklahoma City
• Sheach Taylor Elwyn, 35, Norman, and Charlotte Michelle Downs, 34, Norman
• Nicholas James Pattison, 31, Norman, and Nicole ELizabeth Harrise, 29, Norman
• Joshua Allen Sours, 38, Moore, and Shandra Deann Avery, 41, Moore
• Jason Marshall DiCastro, 49, Norman, and Jessica Lynn Welp, 43, Norman
• Cameron Lynn Loyman, 28, Norman, and Emma Corinne Elkin, 24, Norman
• Eston Leon Harper, 86, Norman, and Corinne Ottley Jackson, 70, Norman
• Colton Todd Harmon, 24, Norman, and Madison Nicole Gaines, 24, Norman
• Jacob Emer Attaway, 37, Norman, and Amber Michelle Lozano, 41, Norman
• Bryce Anthony Wells, 22, Norman, and Connar Annette Pomaville, 25, Norman
• Jacob McDaniel Kniffen, 31, Norman, and Allison Nicole Taylor, 28, Norman
• Parker Cole McCutchen, 25, Norman, and Katherin Madison Long, 24, Norman
• Aroldo Coal Hernandez, 51, Oklahoma City, and Ruth Lorenz De Leon Lucas, 41, Oklahoma City
• Jamie Paul Day, 53, Norman, and Shiann Cheri Lawrence, 25, Norman
• Mikayla Andrea Orr, 25, Norman, and Austin Ryan Little, 25, Norman
• Everardo Diaz Alvarado, 33, Oklahoma City, and Brenda Diaz, 29, Oklahoma City
• Emmett Gray Thompson, 21, Norman, and Jade Marie Ailey, 21, Norman
• Grayham Ronald Horsey, 23, Norman, and Natalie Diane McMillan, 21, Norman
• David Robert Herrington, 41, Noble, and Jamie Michelle Foster, 45, Noble
• Timothy Mark Keeley, 30, Oklahoma City, and Denise Marie Lyon, 29, Oklahoma City
• Jason Troy Stille Jr., 26, Norman, and Kyla Faith Withey, 24, Norman
• Everett John Klapperich Jr., 38, Norman, and Regina Lynn Pompeo, 35, Norman
• Robert Andrew Hall, 39, Mustang, and Ashley Nicole Johnson, 35, Mustang
— Cleveland County District Court