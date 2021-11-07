The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Steven Austin Earhart, 29, Noble, and Jordan Delaney Moore, 30, Noble

• Christopher Lloyd Madden, 32, Norman, and Candi Michlle Bailey, 50, Norman

• Adam Lyle Pennington, 38, Moore, and Yoselin Beatriz Calderon Alfaro, 32, Moore

• Cheryl Lynn Smith, 63, Moore, and Jana Lee Plowman, 58, Moore

Noah Blake Archer, 38, Oklahoma City, and Juana M. Garcia Escobar, 38, OKlahoma City

• Travis JAmes Knost, 30, Norman, and Catherine Nicole Byrd, 32, Norman

• Federico Reza Saucedo, 40, Oklahoma City, and Ruth C. Benitez Hernandez, 40, Oklahoma City

• Kyle Levi Johnson, 26, Norman, and EMily Nicole Thompson, 23, Norman

• Caileigh Brooke Stark, 24, Moore, and Lexus Dawn Robinson, 23, Moore

• Blake Lee Early, 22, Norman, and Sharon Elizabeth Vreeland, 21, Norman

• Daniel Martin Farris, 19, Norrman, and Cheyenne Jada Thompson, 20, Norman

• Dylan Lee Morgan, 25, Noble, and SAdie Rayann Canada, 26, Noble

• Ryan Lee Murphy, 23, Wanette, and CAlin Victoria Stiles, 21, Wanette

• David Avran Fraire, 28, Guthrie, and Veronica Mena, 28, Guthrie

• Dusty Dale Tenpenny, 44, Norman, and Stacy Lee Ann Sams, 42, Norman

• Jacob Anthony Lang, 28, Oklahoma City, and Alexandra Mae Brown, 27, Oklahoma City

• Carlos Alberto Umana Orellana, 51, Warr Acres, and Maria Leticia Garay Pacheco, 52, Warr Acres

• Ryan Scott Douglas Harrington, 32, Norman, and Bernadette Elaine Rodgers, 28, Norman

• Jordan Michele Winter, 27, Moore, and Jessica Grace Joy, 26, Moore

• Payton Mikkel Coots, 28, Moore, and Jordan Brielle Johnson, 25, Moore

• Jaxon Jaegar Biddle, 21, Oklahoma City, and Emily Beth Sneed, 18, Oklahoma City

• Jacob Lee Spradling, 26, Norman, and Brandi Mikaila Wayman, 24, Norman

• Lane Skyler Rosenfelt, 22, Oklahoma City, and Tessa Marie Watson, 21, Oklahoma City

• Sheach Taylor Elwyn, 35, Norman, and Charlotte Michelle Downs, 34, Norman

• Nicholas James Pattison, 31, Norman, and Nicole ELizabeth Harrise, 29, Norman

• Joshua Allen Sours, 38, Moore, and Shandra Deann Avery, 41, Moore

• Jason Marshall DiCastro, 49, Norman, and Jessica Lynn Welp, 43, Norman

• Cameron Lynn Loyman, 28, Norman, and Emma Corinne Elkin, 24, Norman

• Eston Leon Harper, 86, Norman, and Corinne Ottley Jackson, 70, Norman

• Colton Todd Harmon, 24, Norman, and Madison Nicole Gaines, 24, Norman

• Jacob Emer Attaway, 37, Norman, and Amber Michelle Lozano, 41, Norman

• Bryce Anthony Wells, 22, Norman, and Connar Annette Pomaville, 25, Norman

• Jacob McDaniel Kniffen, 31, Norman, and Allison Nicole Taylor, 28, Norman

• Parker Cole McCutchen, 25, Norman, and Katherin Madison Long, 24, Norman

• Aroldo Coal Hernandez, 51, Oklahoma City, and Ruth Lorenz De Leon Lucas, 41, Oklahoma City

• Jamie Paul Day, 53, Norman, and Shiann Cheri Lawrence, 25, Norman

• Mikayla Andrea Orr, 25, Norman, and Austin Ryan Little, 25, Norman

• Everardo Diaz Alvarado, 33, Oklahoma City, and Brenda Diaz, 29, Oklahoma City

• Emmett Gray Thompson, 21, Norman, and Jade Marie Ailey, 21, Norman

• Grayham Ronald Horsey, 23, Norman, and Natalie Diane McMillan, 21, Norman

• David Robert Herrington, 41, Noble, and Jamie Michelle Foster, 45, Noble

• Timothy Mark Keeley, 30, Oklahoma City, and Denise Marie Lyon, 29, Oklahoma City

• Jason Troy Stille Jr., 26, Norman, and Kyla Faith Withey, 24, Norman

• Everett John Klapperich Jr., 38, Norman, and Regina Lynn Pompeo, 35, Norman

• Robert Andrew Hall, 39, Mustang, and Ashley Nicole Johnson, 35, Mustang

— Cleveland County District Court

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