The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• David Kevin Montgomery, 58, Norman, and Svetlana Sokolovskaya, 48, Norman
• Kyria Deshawne McDaniel, 35, Oklahoma City, and Shaquae Shaquille Scott, 26, Oklahoma City
• Nikolas Arron Painter, 32, Oklahoma City, and Cheyanne Marie Caimano, 20, Oklahoma City
• Lee Espinoza Arciniega, 18, Oklahoma City, and Pamela Bustamante Cardenas, 18, Oklahoma City
• Abel Cepeda Marquez, 33, Oklahoma City, and Anita Hernandez, 37, Oklahoma City
• Caleb Vernon Jay Nesahkluah, 33, Norman, and Samantha Jo Wheeler, 26, Norman
• Joseph Caleb Lyons, 42, Moore, and Amber Nicole Holsey, 36, Moore
• James William Reynolds, 30, Moore, and Jenna K C Kamaalii Inouye, 34, Moore
• Jesse Wayne Gillette, 20, Norman, and Alyssa Deseree James, 20, Norman
• Jonathan Michael Land, 31, Norman, and Jennifer Joy Chang, 27, Norman
• Tyson Daniel Gearner, 25, Oklahoma City, and Christie Allison Terhune, 23, Oklahoma City
• Jesus Roberto Mares, 28, Oklahoma City, and Cinthia Yanet Avila Mendez, 28, Oklahoma City
• Jose Andres Garcia Rivera, 25, Oklahoma City, and Rubi Garcia Guerrero, 22, Oklahoma City
• Dustin Mitchell Gregg, 28, Oklahoma City, and Tori Ann Phillips, 29, Oklahoma City
• Jonathan David Gold, 36, Norman, and Rachel Lyn Fugate, 33, Norman
• Jesus Roberto Garcia Ramirez, 22, Oklahoma City, and Kaitlin Alondra Castro, 26, Oklahoma City
• Israel Moreno Montoya, 25, Oklahoma City, and Perla Ruby Bernardino, 21, Oklahoma City
• Steven Edward Vaughn, 54, Norman, and Sarah Elizabeth Pippenger, 30, Norman
• Richard Lynn Hellams, 25, Oklahoma City, and Layla Alexandria Rich, 26, Oklahoma City
• Jesus Jaime Gramajo Barrios, 21, Oklahoma City, and Stephanie Rodriguez, 22, Oklahoma City
• Larry Dean White, 49, Moore, and Tamara Lynn Wallace, 48, Moore
• Franklin Anthony Spears, 36, Norman, and Renee Gabrielle Jenkins, 32, Norman
• Amos Ferka, 24, Norman, and Mekenna Raeann Jones, 22, Norman
— Cleveland County District Court