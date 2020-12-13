Divorces

The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:

• David Alan Rakestraw vs. Catherine Nicole Rakestraw

• Willis U. Alexander vs. Dolores Wagner Alexander

• Lynsey Lyles Reinhard vs. Jonathan Michael Reinhard

• Anthony Lee Stacy vs. Brittney Carlene Stacy

• Tabitha Jo Shipley vs. Cody Dow White

• Steele Foster vs. Destiny Foster

• Megan Elizabeth vs. Eric Russell Smith

• Gunjan Aeron vs. Nanjappa D. Chenanda

• Jawad A. Hijjawi vs. Elizabeth J. Ragle

• Jean Buchana Burks vs. Robert C. Burks

• Roland Clyde Fields vs. Michie Fields

• Christopher A. Henry vs. Sarah L. Henry

• Kelley C. Kammerlocher vs. Eric Kammerlocher

• Randall Weese vs. Doris Weese

• Iliana Meliza Quiel-Caceres vs. Gustavo A. Caceres-Ucles

• Michael Amir Betts vs. Melanie Ann Betts

• Alexander Ray Tucker vs. Jacke Janette Tucker

• Brandon Michael Eikleberry vs. Brigitte Eikleberry

• Haneef Abdul-Raheem vs. Jalelah Abdul-Raheem

• Larissa Cheryl Pavlik vs. George Pavlik

• Alexis Christine Culp vs. Manuel Moreno

• Tonya Danielle Cormier vs. John Alexander Cormier

Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Zachary Austin Nickell, 25, Harrah, and Courtney L. Cook, 22, Harrah

• Aaron David Reddell, 41, Norman, and Chelsea Marie Macias, 29, Norman

• Kenneth Martin Drury, 36, Choctaw, and Jennifer Ann Guinn, 35, Choctaw

• Michael Alan Tankslez, 50, Oklahoma City, and Darlene Jeanette Scroggins, 42, Oklahoma City

• Gregory Don Galbraith, 51, Oklahoma City, and Tamika Latasha Sadler, 44, Oklahoma City

• Martez Desahawn Chandler, 27, Norman, and Autumn Rerachell Smith, 29 Norman

• Jimmy Manyanga, 30, St. Louis, and Toral Rajesh Mehta, 34, St. Louis

• Marvin Levern Hinds, 66, Norman, and Ruby Ann Bradley, 46, Norman

• Nicolas Gage Sanders, 25, Yukon, and Amy Jane Gregory, 25, Yukon

• Patrick Neal Woods, 53, Oklahoma City, and Erica Deshannon Lewis, 43, Oklahoma City

• Gary Daulton Ashton Fox, 26, Moore, and Jerrika Renaye Bonner, 24, Moore

• Logan Dewayne Burk, 30, Mustang, and Caroline Rose Buiel, 28, Mustang

• William O. Stanford, 66, Newcastle, and Judy Louise Bailey, 67, Newcastle

• Mark Anthony Curtis, 33, Moore, and Cassandra Dawn Camp, 31, Moore

• James Roquemore Wilson, 28, Norman, and Stardust Anne Wunch, 35, Norman

• James Henry Evans, 67, Oklahoma City, and Ida Teresa Hood, 62, Oklahoma City

• Daniel Wayne Hausam, 24, Tecumseh, and Shawna Leigh Hukill, 24, Tecumseh

• Yolannifa Alicia Duncan, 42, Dallas, and Tina Lagale Green, 46, Dallas

• Ravi Vithal Patel, 28, Goldsby, and Urvi Rojendra Patel, 25, Goldsby

• Osiel Miraselvas Roman, 31, Oklahoma City, and Dulce America Gonzalez Hernandez, 36, Oklahoma City

• Samuel Antonio Zepeda Rivas, 23, Norman, and Cynthia Karina Cruz, 19, Norman

• Austin Rae Ingram, 27, Oklahoma City, and Taylor Paige Hudson, 26, Oklahoma City

• Cory John Romine, 42, Moore, and Chelsea Diane Fead, 35, Moore

• Brittani Nicole Gilbert, 28, Oklahoma City, and Lindsey Le Ann Morse, 30, Oklahoma City

• Douglas Roy Dover, 49, Noble, and Tina Renee Albrecht, 49, Noble

• Jose Luis Vargas Barcenas, 21, Oklahoma City, and Janeth L. Nevarez Duran, 27, Oklahoma City

• Jacob Allen Overling, 27, Oklahoma City, and Kaitlyn Noelle Leasure, 23, Oklahoma City

• Triston Michael Herron, 23, Norman, and Hannah Joy Hall, 22, Norman

• Jeffrey Todd Allen, 51, Noble, and Jennifer Dawn Heath, 49, Noble

• Luisbe Mahely Barrios De Leon, 37, Oklahoma City, and Wendy Yohana Quiche, 33, Oklahoma City

• Camden Dean St. Denis, 19, Norman, and Taylor Grace Cary, 24, Norman

• Bryce Scott Shattuck, 23, Norman, and Brooke Elizabeth Champeau, 22, Norman

• Martin Doyle Edwards, 63, Norman, and Cara Beth Johnson, 49, Norman

• Elauterio Sanchez Arechiga, 36, Oklahoma City, and Patricia Brambila Sanchez, 25, Oklahoma City

• Jeremy Edward Doss, 42, Newalla, and Lisa Marie Reichert, 45, Newalla

• Charles Thomas Wynn, 31, Norman, and Leah Joy Holland, 33, Norman

• Robert Chase Sweeney, 24, Norman, and Calie Renae Armandariz, 24, Norman

• Kevin Daniel Fullingim, 28, Moore, and Mindy Ann Winters, 24, Moore

• Robert Steven Wahhahtuh Davis, 23, Norman, and Alexis Michelle Hanes, 22, Norman

• Demarko Lavont Harrell, 44, Moore, and Courtney Johanna McCoy, 25, Moore

• Connor Sagan-Riley Edwards, 23, Oklahoma City, and Alexis Francine Tanyan, 23, Oklahoma City

• Peter Caleb Sing Chak Hardisty, 23, Norman, and Brittley Lynn Base, 21, Norman

• William Thomas Stinnett, 27, Moore, and Shannon Alyssa Lee, 33, Moore

• Roy Dean Long, 42, Moore, and Stacy Lea Reid, 41, Moore

• Bryce Joshua Meyer, 23, Norman, and Kira Michelle Pittman, 19, Norman

— Cleveland County court

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