Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• David Alan Rakestraw vs. Catherine Nicole Rakestraw
• Willis U. Alexander vs. Dolores Wagner Alexander
• Lynsey Lyles Reinhard vs. Jonathan Michael Reinhard
• Anthony Lee Stacy vs. Brittney Carlene Stacy
• Tabitha Jo Shipley vs. Cody Dow White
• Steele Foster vs. Destiny Foster
• Megan Elizabeth vs. Eric Russell Smith
• Gunjan Aeron vs. Nanjappa D. Chenanda
• Jawad A. Hijjawi vs. Elizabeth J. Ragle
• Jean Buchana Burks vs. Robert C. Burks
• Roland Clyde Fields vs. Michie Fields
• Christopher A. Henry vs. Sarah L. Henry
• Kelley C. Kammerlocher vs. Eric Kammerlocher
• Randall Weese vs. Doris Weese
• Iliana Meliza Quiel-Caceres vs. Gustavo A. Caceres-Ucles
• Michael Amir Betts vs. Melanie Ann Betts
• Alexander Ray Tucker vs. Jacke Janette Tucker
• Brandon Michael Eikleberry vs. Brigitte Eikleberry
• Haneef Abdul-Raheem vs. Jalelah Abdul-Raheem
• Larissa Cheryl Pavlik vs. George Pavlik
• Alexis Christine Culp vs. Manuel Moreno
• Tonya Danielle Cormier vs. John Alexander Cormier
Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Zachary Austin Nickell, 25, Harrah, and Courtney L. Cook, 22, Harrah
• Aaron David Reddell, 41, Norman, and Chelsea Marie Macias, 29, Norman
• Kenneth Martin Drury, 36, Choctaw, and Jennifer Ann Guinn, 35, Choctaw
• Michael Alan Tankslez, 50, Oklahoma City, and Darlene Jeanette Scroggins, 42, Oklahoma City
• Gregory Don Galbraith, 51, Oklahoma City, and Tamika Latasha Sadler, 44, Oklahoma City
• Martez Desahawn Chandler, 27, Norman, and Autumn Rerachell Smith, 29 Norman
• Jimmy Manyanga, 30, St. Louis, and Toral Rajesh Mehta, 34, St. Louis
• Marvin Levern Hinds, 66, Norman, and Ruby Ann Bradley, 46, Norman
• Nicolas Gage Sanders, 25, Yukon, and Amy Jane Gregory, 25, Yukon
• Patrick Neal Woods, 53, Oklahoma City, and Erica Deshannon Lewis, 43, Oklahoma City
• Gary Daulton Ashton Fox, 26, Moore, and Jerrika Renaye Bonner, 24, Moore
• Logan Dewayne Burk, 30, Mustang, and Caroline Rose Buiel, 28, Mustang
• William O. Stanford, 66, Newcastle, and Judy Louise Bailey, 67, Newcastle
• Mark Anthony Curtis, 33, Moore, and Cassandra Dawn Camp, 31, Moore
• James Roquemore Wilson, 28, Norman, and Stardust Anne Wunch, 35, Norman
• James Henry Evans, 67, Oklahoma City, and Ida Teresa Hood, 62, Oklahoma City
• Daniel Wayne Hausam, 24, Tecumseh, and Shawna Leigh Hukill, 24, Tecumseh
• Yolannifa Alicia Duncan, 42, Dallas, and Tina Lagale Green, 46, Dallas
• Ravi Vithal Patel, 28, Goldsby, and Urvi Rojendra Patel, 25, Goldsby
• Osiel Miraselvas Roman, 31, Oklahoma City, and Dulce America Gonzalez Hernandez, 36, Oklahoma City
• Samuel Antonio Zepeda Rivas, 23, Norman, and Cynthia Karina Cruz, 19, Norman
• Austin Rae Ingram, 27, Oklahoma City, and Taylor Paige Hudson, 26, Oklahoma City
• Cory John Romine, 42, Moore, and Chelsea Diane Fead, 35, Moore
• Brittani Nicole Gilbert, 28, Oklahoma City, and Lindsey Le Ann Morse, 30, Oklahoma City
• Douglas Roy Dover, 49, Noble, and Tina Renee Albrecht, 49, Noble
• Jose Luis Vargas Barcenas, 21, Oklahoma City, and Janeth L. Nevarez Duran, 27, Oklahoma City
• Jacob Allen Overling, 27, Oklahoma City, and Kaitlyn Noelle Leasure, 23, Oklahoma City
• Triston Michael Herron, 23, Norman, and Hannah Joy Hall, 22, Norman
• Jeffrey Todd Allen, 51, Noble, and Jennifer Dawn Heath, 49, Noble
• Luisbe Mahely Barrios De Leon, 37, Oklahoma City, and Wendy Yohana Quiche, 33, Oklahoma City
• Camden Dean St. Denis, 19, Norman, and Taylor Grace Cary, 24, Norman
• Bryce Scott Shattuck, 23, Norman, and Brooke Elizabeth Champeau, 22, Norman
• Martin Doyle Edwards, 63, Norman, and Cara Beth Johnson, 49, Norman
• Elauterio Sanchez Arechiga, 36, Oklahoma City, and Patricia Brambila Sanchez, 25, Oklahoma City
• Jeremy Edward Doss, 42, Newalla, and Lisa Marie Reichert, 45, Newalla
• Charles Thomas Wynn, 31, Norman, and Leah Joy Holland, 33, Norman
• Robert Chase Sweeney, 24, Norman, and Calie Renae Armandariz, 24, Norman
• Kevin Daniel Fullingim, 28, Moore, and Mindy Ann Winters, 24, Moore
• Robert Steven Wahhahtuh Davis, 23, Norman, and Alexis Michelle Hanes, 22, Norman
• Demarko Lavont Harrell, 44, Moore, and Courtney Johanna McCoy, 25, Moore
• Connor Sagan-Riley Edwards, 23, Oklahoma City, and Alexis Francine Tanyan, 23, Oklahoma City
• Peter Caleb Sing Chak Hardisty, 23, Norman, and Brittley Lynn Base, 21, Norman
• William Thomas Stinnett, 27, Moore, and Shannon Alyssa Lee, 33, Moore
• Roy Dean Long, 42, Moore, and Stacy Lea Reid, 41, Moore
• Bryce Joshua Meyer, 23, Norman, and Kira Michelle Pittman, 19, Norman
— Cleveland County court
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