The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Rainbow Kaylee Noelle Spindle, 22, Oklahoma City, and Jonathan Alexander Lewis, 20, Oklahoma City
• Coric Carrington Vinson, 44, Norman, and Lashay Deann Maloney, 41, Norman
• Alton Louis Cossey, 41, Norman, and Chelsea Lane McDonald, 40, Norman
• Philip Arnold Lupton, 66, Norman, and Jeffrey Alan Marburger, 55, Norman
• Harrison Price McClure, 24, Tulsa, and Meredeith Leigh Rasnic, 24, Tulsa
• Elijah Cole Lesley, 22, Moore, and Destiney Richelle Eubanks, 22, Moore
• Ali Bouderga, 49, Oklahoma City, and Amel Bahlouli, 44, Oklahoma City
• Uriel Frairie Jr., 24, Blanchard, and Alondra Alvarado, 22, Blanchard
• Gabriel Hernandez Uvario, 25, Oklahoma City, and Angelica Romero, 24, Oklahoma City
• Daniel Gutierrez Garcia, 31, Oklahoma City, and Norma Azusema Medina Sanchez, 19, Oklahoma City
• Hubener Antonio Palma Lemus, 20, Oklahoma City, and Jaqueline Mariela Reyna Morales, 20, Oklahoma City
• Ronald Charles Ditzler, 49, Norman, and Kysa Richelle Jackson, 41, Norman
• Carl Shane Bookout, 47, Newalla, and Jamie Lynn Daggs, 45, Newalla
• Anthony Brandon Beasley, 40, Norman, and Ashlea Lyn Raue, 36, Norman
• Kenneth G. Storck, 79, Oklahoma City, and Lana Rein Pitts, 67, Holdenville
• Branden Dean Myers, 25, Noble, and Hannah Azlee-Rose Barbee, 23, Noble
• Cody Don Stephens, 31, Chickasha, and Ruth Ann McIntosh, 49, Chickasha
• John Titus Cruise, 40, Lexington, and Maria Nicole Patterson, 40, Lexington
• Ronald David Reffegee, 52, Piedmont, and Carolyn Rosella Hansen, 51, Piedmont
• Michael Justin Trexler, 44, Noble, and Tina Jean Moberly, 38, Noble
• Adam Edward Munoz, 38, Oklahoma City, and Amy Nicole Witt, 30, Oklahoma City
• Thomas Four Winds Bates, 46, Noble, and Clarice Renee McAfee, 39, Noble
• Eddie Steven Palencia, 21, Norman, and Katelyn Dolendo Legaspi, 20, Norman
— Cleveland County District Court