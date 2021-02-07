Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Guy Wesley White, 48, Blanchard, and Trina Marie White, 49, Blanchard
• Lyndon Aaron Courtney, 33, Moore, and Rachel Elizabeth Schuck, 31, Moore
• Christopher Thomas McGregory, 37, Norman, and Jenna Faith McGregor, 35, Norman
• Joshua James Shelton, 25, Norman, and Sadie Rayann Canada, 25, Norman
• Caleb Everett Jackson, 23, Moore, and Kallie Grace Smith, 25, Oklahoma City
• Don Allen McNutt, 59, Norman, and Kimila Ann Clemens, 59, Norman
• Jonathan Robert Dilley, 25, Norman, and Emily Marie Sibley, 22, Norman
• Erwin Frank Pineda Burgos, 34, Norman, and Amanda Rose Kozak, 28, Norman
• Dusty Ivan Boots, 36, Norman, and Alyson Lynn Sutfin, 36, Norman
• Scott Charles Ibold, 30, Moore, and Elizabeth Marie Redman, 34, Moore
• Michael John Bogert, 33, Oklahoma City, and Chrystal Rea Madden, 27, Oklahoma City
• Brian Wayne Holland, 47, Edmond, and Jennifer Lynn Williams, 52, Moore
• Dalton Lee Bowling, 23, Norman, and Aubree Lynne Downs, 24, Norman
• Michael Andrew Wilkinson, 28, Oklahoma City, and Aubrey Lee Ann French, 26, Oklahoma City
• Jose Rojelio Carballo Ruiz, 22, Oklahoma City, and Katherine Nicole Perdona, 19, Oklahoma City
• Brandon Scott Carroll, 32, Norman, and Ariel Geneva Bond, 28, Norman
• Ryan A. Hurt, 41, Blanchard, and Brittany Rae Rosenbrook, 33, Blanchard
• Jeff Owuso-Banahene, 28, Oklahoma City, and Briana Denise Lawrence, 27, Oklahoma City
• Anthony Dean Pierce, 36, Moore, and Lisa Michelle Cooper, 47, Moore
• Jayson Thad Baker, 26, Oklahoma City, and Summer Renee Gurley, 27, Oklahoma City
• Joshua Cole Yandell, 33, Norman, and Michaela Anne Youngblood, 31, Norman
• Allan Sorato, 26, Oklahoma City, and Bayleigh Jo Fink, 19, Oklahoma City
• Christopher James Gerhardt, 44, Moore, and Amanda Eden Kiefer, 31, Moore
• Clayton Emery Burch, 21, Norman, and Eray Soto, 23, Norman
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Ronnie Omer Waugh vs. Vicki Dawn Waugh
• Katherine Ann Willoughby vs. Jeremy Blake Willoughby
• Eric Arthur Sense vs. Meredith A. Sense-Cruz
• Shasta Nicole Hammond vs. Bobby Wayne Hammond
• Sam Howard Engledow vs. Debra Sue Engledow
• Tanner W. Teague vs. Macalah Teague
• Victor Steven Matthew Harris vs. Anisa Kanada Harris
• Kari Diane Williams vs. Nicholas Travis Williams
• Jose Mendez vs. Kristen Mendez
• Jennifer McElhaney vs. James McElhaney
— Cleveland County District Court
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