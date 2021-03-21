Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Mark Christopher Fried, 48, Norman, and Rebecca Kathleen Burkhart, 18, Oklahoma City
• Marvin Alexis Meija Villanueva, 19, Oklahoma City, and Lus Angelina Lopez, 18, Oklahoma City
• Timothy Colton Hehr, 31, Norman, and Ariana Miriam Schoenfuss, 31, Norman
• Steven Taylor Love, 31, Norman, and Page Nickole Miller, 30, Norman
• Cole Sage Jared, 21, Newalla, and Rayah Marie Mayo, 21, Newalla
• Michael Scott Owen II, 38, Oklahoma City, and Brandi Lee Couger, 34, Oklahoma City
• Taewoong Won, 21, Oklahoma City, and Elizabeth Cady Work, 18, Oklahoma City
• Eddie Ray Reynolds, 27, Moore, and Chelsea Victoria Cooper, 29, Moore
• Shawn Lee Nichols, 44, Moore, and Rachel Ann Holder, 40, Moore
• Kameron Raphael Lopez, 23, Lexington, and Kaitlyn Annmarie Brame, 24, Lexington
• Kurtis Dale Chancellor, 43, Moore, and Nicole Renee Peltier, 42, Moore
• Christopher Lee Miller, 23, Norman, and Marissa Dawn Landers, 24, Norman
• Alan Michael Hawkins, 45, Newcastle, and Chelsea Alexix Jennings, 35, Newcastle
• Chad Allen Evetts, 48, Dibble, and Barbara Ellen Thomas, 42, Dibble
• Charles Ray Branson Jr., 34, Norman, and Misty Dawn Jacques, 37, Norman
• Scott Alan Richardson, 52, Norman, and Virginia Louise Adams, 48, Norman
• Ivan De Jesus Ortiz Valle, 34, Noble, and Helen Anna Sparks, 28, Noble
• John Wayne Morris, 31, Norman, and Jennifer Lorraine Bell, 32, Norman
• Joseph Brian Shanklin, 18, Oklahoma City, and Alexia Michelle Cox, 18, Oklahoma City
• Randy Charles Mumma, 40, Moore, and Mandy Semelee McClure, 43, Moore
• Erin Lee Ice, 43, Moore, and Kelley Diane Scott, 39, Moore
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Caleb Alexander Hunter vs. Alexis Iliani Castillo
• Krista Nicole Holmes vs. Jeremy Drew Holmes
• Fredrick D. Baisden vs. Tacara S. McKinney-Baisden
• Aaron Joy vs. Michelle Joy
• Rebecca Michele Welton vs. Frank William Welton
• Beth Ann Murphy vs. Patrick Michael Murphy
• Chiquita Polynecies Frazier vs. Larahn Edward Frazier
• Jimmie Dick Marshall vs. Tiffany Renae Jordan
• Frank E. Valley Sr. vs. Lauren R. Valley
• Justin Garrett Parker vs. Sarah Elizabeth Parker
• Stephanie Anne Dean vs. Mary Ellen Griffith
• Julie Diane Moles vs. Tommy Dwayne Moles
• Christina Lucille Vanhooser vs. Justin Todd Vanhooser
• Casey LeeAnn Quillen vs. Kenneth Dewayne Quillen
— Cleveland County District Court
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