Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Bryan Earl McDowell, 41, Noble, and Samantha A. Sheldon, 37, Noble

• Christopher Charqueno, 20, Oklahoma City, and Cielo Garcia, 20, Oklahoma City

• John Richard Shipman, 27, Tuttle, and Christian Laine Hunter, 21, Tuttle

• Alan Wayne Ivy, 46, Oklahoma City, and Amy Ruth Alasbrook, 47, Oklahoma City

• Laura Katherine Ponshock, 31, Norman, and Shana Lynn Peliti, 32, Norman

• Woodrow Jake Patrick, 27, Moore, and Cheyenne R. Felts, 30, Moore

• Johnny Leon Dryer, 66, Oklahoma City, and Marilyn Faye Yeakley, 57, Oklahoma City

• Roy Castillo, 36, Oklahoma City, and Karen Esther Medina Castro, 29, Oklahoma City

• Ryan Thomas Lee Martin, 28, Norman, and Danielle Breann Kuhn, 27, Norman

• Dakota Garrett Trammell, 29, Moore, and Ashley Nikole Richey, 28, Moore

• Paul Gordon Summars, 64, Norman, and Janet Lois Fanning, 65, Norman

• Austin Wilber Everett, 23, Oklahoma City, and Micayla Breanne Martinez, 22, Oklahoma City

• Danny Tuan Le, 41, Oklahoma City, and Jamie Beth Violette-Monney, 43, Norman

• Daniel Marcus Calvert, 47, Tuttle, and Maria Deanne Pollan, 36, Tuttle

• James Alan Reynolds, 61, Oklahoma City, and Diane Means Means, 61, Oklahoma City

• Kevin Christopher Barry, 39, Moore, and Lindsay D. Ann Brown, 33, Moore

• Richard Kwasi Frimpong, 29, Oklahoma City, and Portia Lewis, 52, Oklahoma City

• Enrique Arambula, 56, Norman, and Eva Medina De Cruz, 50, Norman

• Kenneth Gene Searcy, 62, Oklahoma City, and Brenda Karen Earnest, 48, Oklahoma City

• Dillon Christopher Eaton, 25, Oklahoma City, and Kennedi Ashton Myers, 24, Oklahoma City

• Oswaldo Dominguez Martinez, 31, Oklahoma City, and Brenda Ivonne Arenivar Guerra, 28, Oklahoma City

• Benito Gonzalez Hernandez, 51, Oklahoma City, and Estebana Isabel Ruiz, 47, Oklahoma City

• Jordan Anthony Condon, 25, Newalla, and Chevella Kay Bullington, 25, Newcastle

• Evan M. Mettenbrink, 23, Norman, and Lily Fu Di Rohrbach, 23, Norman

• Joseph Michael Kilhoffer, 54, Moore, and Kimberly Irene McCann, 56, Moore

— Cleveland County District Court

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