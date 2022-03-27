Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Bryan Earl McDowell, 41, Noble, and Samantha A. Sheldon, 37, Noble
• Christopher Charqueno, 20, Oklahoma City, and Cielo Garcia, 20, Oklahoma City
• John Richard Shipman, 27, Tuttle, and Christian Laine Hunter, 21, Tuttle
• Alan Wayne Ivy, 46, Oklahoma City, and Amy Ruth Alasbrook, 47, Oklahoma City
• Laura Katherine Ponshock, 31, Norman, and Shana Lynn Peliti, 32, Norman
• Woodrow Jake Patrick, 27, Moore, and Cheyenne R. Felts, 30, Moore
• Johnny Leon Dryer, 66, Oklahoma City, and Marilyn Faye Yeakley, 57, Oklahoma City
• Roy Castillo, 36, Oklahoma City, and Karen Esther Medina Castro, 29, Oklahoma City
• Ryan Thomas Lee Martin, 28, Norman, and Danielle Breann Kuhn, 27, Norman
• Dakota Garrett Trammell, 29, Moore, and Ashley Nikole Richey, 28, Moore
• Paul Gordon Summars, 64, Norman, and Janet Lois Fanning, 65, Norman
• Austin Wilber Everett, 23, Oklahoma City, and Micayla Breanne Martinez, 22, Oklahoma City
• Danny Tuan Le, 41, Oklahoma City, and Jamie Beth Violette-Monney, 43, Norman
• Daniel Marcus Calvert, 47, Tuttle, and Maria Deanne Pollan, 36, Tuttle
• James Alan Reynolds, 61, Oklahoma City, and Diane Means Means, 61, Oklahoma City
• Kevin Christopher Barry, 39, Moore, and Lindsay D. Ann Brown, 33, Moore
• Richard Kwasi Frimpong, 29, Oklahoma City, and Portia Lewis, 52, Oklahoma City
• Enrique Arambula, 56, Norman, and Eva Medina De Cruz, 50, Norman
• Kenneth Gene Searcy, 62, Oklahoma City, and Brenda Karen Earnest, 48, Oklahoma City
• Dillon Christopher Eaton, 25, Oklahoma City, and Kennedi Ashton Myers, 24, Oklahoma City
• Oswaldo Dominguez Martinez, 31, Oklahoma City, and Brenda Ivonne Arenivar Guerra, 28, Oklahoma City
• Benito Gonzalez Hernandez, 51, Oklahoma City, and Estebana Isabel Ruiz, 47, Oklahoma City
• Jordan Anthony Condon, 25, Newalla, and Chevella Kay Bullington, 25, Newcastle
• Evan M. Mettenbrink, 23, Norman, and Lily Fu Di Rohrbach, 23, Norman
• Joseph Michael Kilhoffer, 54, Moore, and Kimberly Irene McCann, 56, Moore
— Cleveland County District Court