Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Eric Lee Ice, 43, Moore, and Kelley Diane Scott, 39, Moore

• Clayton Emery Burch, 22, Norman, and Eray Soto, 23, Norman

• Jacob Logan Cowley, 33, Moore, and Allyson Dawn Farmer, 35, Moore

• Cristian Alberto Rodas Flamenco, 37, Oklahoma City, and Maria Del Rosario Diaz Guzman, 33, Oklahoma City

• Tyler Harding Clark, 23, Oklahoma City, and Savannah Faith Pietroforte, 22, Oklahoma City

• Jeffrey Scott Craig-Stearman Jr., 21, Oklahoma City, and Aurora James Elizabeth McMichael, 17, Oklahoma City

• Abel Deloera, 60, Oklahoma City, and Luz Del Carmen Ramos Medina, 41, Oklahoma City

• Brian Adonahi Alvarado Meza, 24, Oklahoma City, and Josseline Gabriela Hernandez Sanchez, 22, Oklahoma City

• Juan Jose Carlos Flores, 36, Warr Acres, and Maria Vanessa Martinez, 37, Warr Acres

• Eric Dale Greene, 42, Washington, Oklahoma, and Kyla Mae Cox, 42, Washington, Oklahoma

• Rafael Garcia Perez, 51, Oklahoma City, Ma. Guadalupe Almanza Saenz, 49, Oklahoma City

• Anthony Isidro Reyes Jr., 22, Oklahoma City, and Navi Nashay Nance, 22, Oklahoma City

• Aaron Curtis Grigsby, 34, Bethany, and Leeana Dawn Stockwell, 31, Bethany

• Salvador Vanegas Perez, 42, Oklahoma City, and Maria Sonia Fonseca, 39, Oklahoma City

• Jeremy Patrick Winkler, 34, Oklahoma City, and Kourtney Le Ann Adams, 28, Oklahoma City

• Darcia Ruth Peaslee, 22, Oklahoma City, and Kelsie Elizabeth Leighty, 27, Oklahoma City

• John E. Usen, 55, Norman, and Seanne Marie Yahola, 22, Norman

• Bobby Trey Jameson, 22, Oklahoma City, and Teresa Ann Dyke, 25, Oklahoma City

• Joseph Arthur Edward Johnson, 32, Norman, and Kourtney Elizabeth Smith, 27, Norman

Divorces

The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:

• Christopher Overbey vs. Kadee Overbey

• Christopher Lee Blount vs. Christina Marie Blount

• Steven Daniel Beavers vs. Brandy Dawn Beavers

• Leah Denise Grady vs. Derrick Shane Grady

• Hieu T. Duong vs. Tam T. Dang

• Megan Danielle Townsend vs. Ricky Townsend

• Colten J. Stonebraker vs. Faith Leigh Stonebraker

• Pascual A. Villarreal vs. Jaclyn Y. Villarreal

• Krisitie Suzanne Wallace vs. Jesse Lee Wallace

• Candice Alexandria Nelson vs. Michael Christopher Nelson

• Karen Angelle Feiner vs. Eddie Wayne Malone

• Erin M. Ritchie vs. Travis W. Ritchie

• Bryan Steven Higgins vs. Martha Lou Higgins

• Melissa D. McIntosh vs. Ledtkey R. McIntosh Jr.

• Robert Daniel Springer vs. Alyssa Marie Springer

• Eliane Marie Weese vs. Evan Weese

• Amara Elisabeth Lett Schook vs. Jason Michael Schook

• Nikki Tran (Tran Huynh Hong Nhung) vs. Quan Hoang Nguyen (Nguyen Quan Hoang)

• Shelby Johnson vs. Alexander Johnson

— Cleveland County District Court

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