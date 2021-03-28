Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Eric Lee Ice, 43, Moore, and Kelley Diane Scott, 39, Moore
• Clayton Emery Burch, 22, Norman, and Eray Soto, 23, Norman
• Jacob Logan Cowley, 33, Moore, and Allyson Dawn Farmer, 35, Moore
• Cristian Alberto Rodas Flamenco, 37, Oklahoma City, and Maria Del Rosario Diaz Guzman, 33, Oklahoma City
• Tyler Harding Clark, 23, Oklahoma City, and Savannah Faith Pietroforte, 22, Oklahoma City
• Jeffrey Scott Craig-Stearman Jr., 21, Oklahoma City, and Aurora James Elizabeth McMichael, 17, Oklahoma City
• Abel Deloera, 60, Oklahoma City, and Luz Del Carmen Ramos Medina, 41, Oklahoma City
• Brian Adonahi Alvarado Meza, 24, Oklahoma City, and Josseline Gabriela Hernandez Sanchez, 22, Oklahoma City
• Juan Jose Carlos Flores, 36, Warr Acres, and Maria Vanessa Martinez, 37, Warr Acres
• Eric Dale Greene, 42, Washington, Oklahoma, and Kyla Mae Cox, 42, Washington, Oklahoma
• Rafael Garcia Perez, 51, Oklahoma City, Ma. Guadalupe Almanza Saenz, 49, Oklahoma City
• Anthony Isidro Reyes Jr., 22, Oklahoma City, and Navi Nashay Nance, 22, Oklahoma City
• Aaron Curtis Grigsby, 34, Bethany, and Leeana Dawn Stockwell, 31, Bethany
• Salvador Vanegas Perez, 42, Oklahoma City, and Maria Sonia Fonseca, 39, Oklahoma City
• Jeremy Patrick Winkler, 34, Oklahoma City, and Kourtney Le Ann Adams, 28, Oklahoma City
• Darcia Ruth Peaslee, 22, Oklahoma City, and Kelsie Elizabeth Leighty, 27, Oklahoma City
• John E. Usen, 55, Norman, and Seanne Marie Yahola, 22, Norman
• Bobby Trey Jameson, 22, Oklahoma City, and Teresa Ann Dyke, 25, Oklahoma City
• Joseph Arthur Edward Johnson, 32, Norman, and Kourtney Elizabeth Smith, 27, Norman
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Christopher Overbey vs. Kadee Overbey
• Christopher Lee Blount vs. Christina Marie Blount
• Steven Daniel Beavers vs. Brandy Dawn Beavers
• Leah Denise Grady vs. Derrick Shane Grady
• Hieu T. Duong vs. Tam T. Dang
• Megan Danielle Townsend vs. Ricky Townsend
• Colten J. Stonebraker vs. Faith Leigh Stonebraker
• Pascual A. Villarreal vs. Jaclyn Y. Villarreal
• Krisitie Suzanne Wallace vs. Jesse Lee Wallace
• Candice Alexandria Nelson vs. Michael Christopher Nelson
• Karen Angelle Feiner vs. Eddie Wayne Malone
• Erin M. Ritchie vs. Travis W. Ritchie
• Bryan Steven Higgins vs. Martha Lou Higgins
• Melissa D. McIntosh vs. Ledtkey R. McIntosh Jr.
• Robert Daniel Springer vs. Alyssa Marie Springer
• Eliane Marie Weese vs. Evan Weese
• Amara Elisabeth Lett Schook vs. Jason Michael Schook
• Nikki Tran (Tran Huynh Hong Nhung) vs. Quan Hoang Nguyen (Nguyen Quan Hoang)
• Shelby Johnson vs. Alexander Johnson
— Cleveland County District Court
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.