Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Jeongeun Lee, 54, Midwest City, and Hyoung Mi Buyn, 54, Midwest City
• Silverio Garcia Hernandez, 34, Norman, and Maria Del Carmen Velasco Munoz, 30, Norman
• Patrick Anthony Pace, 38, Noble, and Patricia Ann Bingham, 40, Noble
• Jordan Mitchell Ramirez, 23, Oklahoma City, and Christie Leigh Dover, 29, Oklahoma City
• Juan Rojo Acevedo, 28, Oklahoma City, and Lorena Resendiz Perez, 36, Oklahoma City
• Abenildo Lopez Ramos, 58, Norman, and Ana Judith Ramirez, 45, Norman
• Richard Jayson Babcock, 41, Moore, and Sherri Christine Reeves, 35, Moore
• Steven Ray Pemberton II, 41, Moore, and Molly Rebecca Holland, 41, Moore
• Carlton Lewis Duncan Jr., 29, Norman, and Shakurah Nawal Abdul-Qayuum Maynard, 23, Norman
• Steven Allen Irons, 56, Norman, and Robin Annette Dean, 58, Norman
• Alex Nahum Bu Carcamo, 32, Oklahoma City, and Norma Idalia Ramirez Vega, 39, Oklahoma City
• Dustin Ryan Butler, 43, Oklahoma City, and Kristean Michelle Butler, 42, Oklahoma City
• Samuel Henry Sorrels, 21, Norman, and Amber Jeannette Velasquez, 22, Norman
• Bret Haze Carlson, 25, Norman, and Stacia Danielle Trimm, 28, Norman
• Ricky Shawn Flanningan, 50, Tecumseh, and Shellie Jo Catino, 51, Tecumseh
• Jose Antonio Avila, 42, Bethany, and Maria Irene Gonzalez Ruiz, 31, Bethany
• Casey Don Vanbrunt, 38, Norman, and Melissa Len Beane, 40, Norman
• Dustin Lee Dale Terrill, 22, Norman, and Montana Mercedes Church, 23, Norman
• Jaden Cole Karn, 20, Midwest City, and Kelcie Marie Deere, 20, Midwest City
• Brock Adam Caldwell, 21, Columbia, Missouri, and Mia Raquel Casares, 22, Columbia, Missouri
• Kyle Dwain Miller, 35, Moore, and Chelsea Nicole Hale, 31, Moore
• Alberto Lira De La Fuente, 41, Oklahoma City, and Maria Araceli Almaraz Barrios, 37, Oklahoma City
• Conrad Roger Sedlak, 24, Norman, and Sydney Smiles Bennett, 23, Norman
— Cleveland County District Court