Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• James Watie Goad, 51, Oklahoma City, and Stacy Dawn Goad, 44, Oklahoma City

• Ashley Nicole Magana, 29, Oklahoma City, and Katherine Elise Hollist, 32, Oklahoma City

• Charles Randall Riddle, 74, Norman, and Kerri Lynn Panknin, 63, Norman

• James William III, 47, Norman, and Katrina Marie Jones, 39, Norman

• Samuel Thomas Lee, 26, Newalla, and Hannah Joy Glass, 21, Newalla

• Robert Gene Pigg Jr., 38, Norman, and Amy Dawn Morgan, 38, Norman

• Glenn Cory Lauderdale, 57, Moore, and Pascal James Quintero, 50, Moore

• Ian Wayne Wiggans, 19, Wichita, and Nia Janae Baker, 19, Wichita

• Juan Carlos Uribe Torres, 29, Oklahoma City, and Joann Tila Perez, 33, Oklahoma City

• Kenny Shawn Evans, 48, Moore, and Tambree Denise Rausch, 37, Moore

• Clayton Emery Burch, 22, Norman, and Eray Soto, 23, Norman

• Jarrad Austin Purvis, 29, Oklahoma City, and Taylor Jolene Smith, 26, Oklahoma City

• Sharhonda Nah Dodue Dodoo, 35, Moore, and Khrishawne Dalaceal Smith, 27, Moore

• Robert Wayne Ketner, 56, Norman, and Jennifer Rene Harvey, 38, Norman

• Caton Lane McCoy, 24, Oklahoma City, and Brenna Michele Overstreet, 25, Oklahoma City

• Javier Pacheco Trejo, 25, Norman, and Shayden Maray Rangel, 23, Norman

• Raymoy Deino Stevens, 25, Wayne, and Nikita Keyona Nicole Walker, 24, Wayne

• Tyre Kordyl Terry, 25, Moore, and Cayla Michelle Munroe, 25, Moore

• Tyler Blaine Nunnelley, 21, Norman, and Michaela Shawn Overton, 21, Norman

• Matthew Grady Kosler, 33, Oklahoma City, and Alora Dannon Gill, 31, Oklahoma City

Divorces

The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:

• Jennifer A. Niehoff vs. Kevin Dewayne Niehoff

• Baylee Renee Tucker vs. Keith Aaron Tucker

• Kelli Rae Yandell vs. Steven Daniel Yandell

• Michael Gene Turney vs. Jennifer Ann Turney

• Bobby Joe Goldston vs. Rizalina Goldston

• Deborah Ann Graham vs. Jeffrey York Graham

• John Sartori vs. Shannon Sartori

• Mandy Gregory vs. Eric Gregory

• Heidi Appling vs. Troy Appling

• Kyndl Lynette Collier vs. Jason Franklin Collier

• Maria Kay Harris vs. Tanner Wayne Harris

• Jon P.V. Choat vs. Tammy Tran

• Lacy Christine McConnell vs. Raymond G. McConnell Jr.

• Robert N. Saulsberry vs. Rebecca L. Saulsberry

• Douglas Robinson Campbell III vs. Ashley Marie Higgins Campbell

• Christine Leiva vs. Rob Roddy

• Megan Ann Creagan vs. Jonathan Martin Creagan

• Samantha R. Swaim vs. Gary M. Halverson

• James Matthew Sizemore vs. Tiffany Michelle Sizemore

• Melissa Michelle Richardson vs. Rashida La-Tanya Richardson

• Sue B. Aber vs. Hal W. Aber

• Cynthia Lee Ann Williams vs. James Earl Williams

• Dalaina Marie Hill vs. Zachari Ryan Hill

• Alize Marion Lashay Bradford vs. Jaden Ray French

• Leonard Thomas Berryman vs. Melissa Carol Berryman

• Thuy Thanh Thi Nguyen vs. Tan Ngoc Ho

• Rachinda L. Undercuffler vs. Michael B. Undercuffler Jr.

— Cleveland County District Court

Tags

Trending Video