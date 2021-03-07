Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• James Watie Goad, 51, Oklahoma City, and Stacy Dawn Goad, 44, Oklahoma City
• Ashley Nicole Magana, 29, Oklahoma City, and Katherine Elise Hollist, 32, Oklahoma City
• Charles Randall Riddle, 74, Norman, and Kerri Lynn Panknin, 63, Norman
• James William III, 47, Norman, and Katrina Marie Jones, 39, Norman
• Samuel Thomas Lee, 26, Newalla, and Hannah Joy Glass, 21, Newalla
• Robert Gene Pigg Jr., 38, Norman, and Amy Dawn Morgan, 38, Norman
• Glenn Cory Lauderdale, 57, Moore, and Pascal James Quintero, 50, Moore
• Ian Wayne Wiggans, 19, Wichita, and Nia Janae Baker, 19, Wichita
• Juan Carlos Uribe Torres, 29, Oklahoma City, and Joann Tila Perez, 33, Oklahoma City
• Kenny Shawn Evans, 48, Moore, and Tambree Denise Rausch, 37, Moore
• Clayton Emery Burch, 22, Norman, and Eray Soto, 23, Norman
• Jarrad Austin Purvis, 29, Oklahoma City, and Taylor Jolene Smith, 26, Oklahoma City
• Sharhonda Nah Dodue Dodoo, 35, Moore, and Khrishawne Dalaceal Smith, 27, Moore
• Robert Wayne Ketner, 56, Norman, and Jennifer Rene Harvey, 38, Norman
• Caton Lane McCoy, 24, Oklahoma City, and Brenna Michele Overstreet, 25, Oklahoma City
• Javier Pacheco Trejo, 25, Norman, and Shayden Maray Rangel, 23, Norman
• Raymoy Deino Stevens, 25, Wayne, and Nikita Keyona Nicole Walker, 24, Wayne
• Tyre Kordyl Terry, 25, Moore, and Cayla Michelle Munroe, 25, Moore
• Tyler Blaine Nunnelley, 21, Norman, and Michaela Shawn Overton, 21, Norman
• Matthew Grady Kosler, 33, Oklahoma City, and Alora Dannon Gill, 31, Oklahoma City
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Jennifer A. Niehoff vs. Kevin Dewayne Niehoff
• Baylee Renee Tucker vs. Keith Aaron Tucker
• Kelli Rae Yandell vs. Steven Daniel Yandell
• Michael Gene Turney vs. Jennifer Ann Turney
• Bobby Joe Goldston vs. Rizalina Goldston
• Deborah Ann Graham vs. Jeffrey York Graham
• John Sartori vs. Shannon Sartori
• Mandy Gregory vs. Eric Gregory
• Heidi Appling vs. Troy Appling
• Kyndl Lynette Collier vs. Jason Franklin Collier
• Maria Kay Harris vs. Tanner Wayne Harris
• Jon P.V. Choat vs. Tammy Tran
• Lacy Christine McConnell vs. Raymond G. McConnell Jr.
• Robert N. Saulsberry vs. Rebecca L. Saulsberry
• Douglas Robinson Campbell III vs. Ashley Marie Higgins Campbell
• Christine Leiva vs. Rob Roddy
• Megan Ann Creagan vs. Jonathan Martin Creagan
• Samantha R. Swaim vs. Gary M. Halverson
• James Matthew Sizemore vs. Tiffany Michelle Sizemore
• Melissa Michelle Richardson vs. Rashida La-Tanya Richardson
• Sue B. Aber vs. Hal W. Aber
• Cynthia Lee Ann Williams vs. James Earl Williams
• Dalaina Marie Hill vs. Zachari Ryan Hill
• Alize Marion Lashay Bradford vs. Jaden Ray French
• Leonard Thomas Berryman vs. Melissa Carol Berryman
• Thuy Thanh Thi Nguyen vs. Tan Ngoc Ho
• Rachinda L. Undercuffler vs. Michael B. Undercuffler Jr.
— Cleveland County District Court
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