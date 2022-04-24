Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Garald Stanley Shellman, 70, Norman, and Martha Ann Bybee, 65, Norman
• Benito Gonzalez Hernandez, 51, Oklahoma City, and Estebana Isabel Ruiz, 47, Oklahoma City
• Aldo Isaias Perez Esparza, 22, Yukon, and Alondra De Lara, 21, Yukon
• Jacob Rimothy Lunsford, 31, Oklahoma city, and Juanita Breanne Elliott, 31, Oklahoma City
• Lucas Elijah Truman, 26, Blanchard, and Kailey Renee Arbuckle, 21, Blanchard
• Mario Alberto Rodriguez Arellanes, 31, Oklahoma City, and Veronica Vela Herrera, 33, Oklahoma City
• Brandon Lee Dellinger, 40, Moore, and Rachael Marise Morris, 36, Moore
• Dylan Brice Smith, 31, Oklahoma City, and Shayla Nicole Octavia Warrior, 26, Oklahoma City
• Juan Francisco Manzano Deras, 62, Norman, and Neila Jo Dean, 53, Norman
• Terrell Amacosi Cephus, 24, Norman, and Daeja Shanice Thomas, 21, Norman
• Vishal Sethia, 33, Seattle, and Shirley Ann Megan Megan Doner, 35, Seattle
• Everett Ward Driscoll, 24, Norman, and Margarita Lorena Ratliff, 24, Norman
• Jose Eduardo Ramirez Tarango, 21, Oklahoma City, and Ericka Salas, 21, Oklahoma City
• Guillermo Sanabria Zamora, 49, Oklahoma City, and Ma Esthela Alvarado Esparaza, 42, Oklahoma City
• Brody Andrew Ross, 24, Edmond, and Keely Lauryn Smith, 22, Edmond
• Daryl Matthew Nagode, 34, Oklahoma City, and Gamage Dilini Nuwanthika Perera, 33, Oklahoma City
• Austin Lane White, 24, Lexington, and Karrie Lynn Scrivner, 23, Lexington
• Stephen Renee Alan Raines, 26, Lexington, and Casey Kay Usey, 25, Lexington
• Matthew Leonard Carey, 26, Norman, and Aya Okada, 33, Norman
• Gordon Lewis Underwood Jr., 64, Newalla, and Laci Jean Renae Hughes, 28, Newalla
• Kathan Brant Simmons, 22, Norman, and Kyra Marie Johnson, 23, Norman
• Jacob Christian Kaminski, 29, Norman, and Brittney Nicole Blan, 27, Norman
• Tyler Jordan Montgomery, 33, Norman, and Jessica De Ann Willeford, 31, Norman
• Juan Mauel Villarreal, 46, Norman, and Kristen Michelle Evans, 48, Norman
• Olalekan Adebayo Yekinni, 34, Oklahoma City, and Rina Louise Barrows, 42, Oklahoma City
• Brett Matthias Burger, 46, Norman, and Kristin Ann Oneal, 44, Norman
• Jordan Lee Montesano, 29, Moore, and Krystin Breanne Edwards, 28, Moore
• Earl Wayne Dunkeson, 67, Moore, and Sharon Ann Lane, 75, Moore
• Luis Pulido Varela, 41, Oklahoma City, and Jessica Lopez, 42, Oklahoma City
• Stephen Dale Westfall, 64, Oklahoma City, and Jose Rene Anguiano, 53, Oklahoma City
• Roberto Estuardo De Loera, 35, Oklahoma City, and Airy Pamela Carrasco, 24, Oklahoma City
• Brauc Aaron Hudgins, 33, Norman, and Sarah Elizabeth Hill, 31, Norman
• Guy Benjamin Winship Strickland, 41, Norman, and Allison Yvonne Boures, 37, Norman
— Cleveland County District Court