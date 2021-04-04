Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Davi Aloisia Blackthorne, 31, Norman, and Allison Dawn Wiles, 32, Norman
• Eleazar Najera Jurado, 58, Oklahoma City, and Laura Veronica Romero Escatell, 50, Oklahoma City
• Fernando Velaz, 20, Oklahoma City, and Gabriela Esmeralada Dominguez, 21, Oklahoma City
• Sergio David Sorto Perez, 33, Bethany, and Perly Yolibeth Bautista Mejia, 21, Bethany
• Richard D. McDonald, 71, Midwest City, and Kathryn Sue Martin, 69, Midwest City
• Ranulfo Gabra Sarmiento, 36, Oklahoma City, and Ariana Bereniece Garrido Chavez, 28, Oklahoma City
• Presley Wayne Eikenbary, 20, Norman, and Berkley Shay Lucas, 20, Norman
• Matthew Joseph Mulanax, 22, Moore, and Hannah Marie Martin, 19, Moore
• Thomas James Welborn, 23, Norman, and Julia Anne Davis, 23, Norman
• Isaiah Alexander Blumer, 19, Norman, and Rebekah Nicole Hoch, 29, Norman
• Collin Michael Longest, 22, Moore, and Arianna Renee Comerate, 19 Moore
• Juan Alberto Garcia Garcia, 20, Oklahoma City, and Rose Jazalle Palomino, 22, Oklahoma City
• Gary Vaughn Berry, 56, Oklahoma City, and Dianna Lea Cook, 57, Oklahoma City
• Isidro Manuel Candelas Carmona, 30, Oklahoma City, and Elvia R. Lozano Castillo, 35, Oklahoma City
• Pedro Almanza Arredondo, 32, Edmond, and Maria Victoria Medina Santos, 37, Edmond
• Sakib Udolin Ahmed, 27, Moore, and Reyna Araceli Hulsey, 25, Moore
• Matthew David Marx, 26, Norman, and Jelousey Marie Quinn, 25, Norman
• Chad Arron Striplin, 41, Shawnee, and Amber Michelle Harp, 37, Shawnee
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Sebrena Kathlene Miller vs. Richard Douglas Miller
• Shannon L. Hallet vs. Dale P. Hallet
• Shelby Lea Andres-Walley vs. Terry Joe Walley Jr.
• Woodrow Roberson vs. Mary Ellen Gibbs Roberson
• Kari Dee Goolsby vs. Randy Obbie Goolsby Jr.
• Kristen M. Beckwith vs. Scott A. Beckwith
• Eric David Hight vs. Veonica V. Hight
• Glen Roger Redman vs. Vickie Lynn Redman
• Cris Allen January vs. Sally Marie January
• Maria DeJesus Garcia Rivera vs. Salvador Bautista
• Ashley Dawn Harshley vs. Curtis Hogan
— Cleveland County District Court
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