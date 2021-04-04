Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Davi Aloisia Blackthorne, 31, Norman, and Allison Dawn Wiles, 32, Norman

• Eleazar Najera Jurado, 58, Oklahoma City, and Laura Veronica Romero Escatell, 50, Oklahoma City

• Fernando Velaz, 20, Oklahoma City, and Gabriela Esmeralada Dominguez, 21, Oklahoma City

• Sergio David Sorto Perez, 33, Bethany, and Perly Yolibeth Bautista Mejia, 21, Bethany

• Richard D. McDonald, 71, Midwest City, and Kathryn Sue Martin, 69, Midwest City

• Ranulfo Gabra Sarmiento, 36, Oklahoma City, and Ariana Bereniece Garrido Chavez, 28, Oklahoma City

• Presley Wayne Eikenbary, 20, Norman, and Berkley Shay Lucas, 20, Norman

• Matthew Joseph Mulanax, 22, Moore, and Hannah Marie Martin, 19, Moore

• Thomas James Welborn, 23, Norman, and Julia Anne Davis, 23, Norman

• Isaiah Alexander Blumer, 19, Norman, and Rebekah Nicole Hoch, 29, Norman

• Collin Michael Longest, 22, Moore, and Arianna Renee Comerate, 19 Moore

• Juan Alberto Garcia Garcia, 20, Oklahoma City, and Rose Jazalle Palomino, 22, Oklahoma City

• Gary Vaughn Berry, 56, Oklahoma City, and Dianna Lea Cook, 57, Oklahoma City

• Isidro Manuel Candelas Carmona, 30, Oklahoma City, and Elvia R. Lozano Castillo, 35, Oklahoma City

• Pedro Almanza Arredondo, 32, Edmond, and Maria Victoria Medina Santos, 37, Edmond

• Sakib Udolin Ahmed, 27, Moore, and Reyna Araceli Hulsey, 25, Moore

• Matthew David Marx, 26, Norman, and Jelousey Marie Quinn, 25, Norman

• Chad Arron Striplin, 41, Shawnee, and Amber Michelle Harp, 37, Shawnee

Divorces

The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:

• Sebrena Kathlene Miller vs. Richard Douglas Miller

• Shannon L. Hallet vs. Dale P. Hallet

• Shelby Lea Andres-Walley vs. Terry Joe Walley Jr.

• Woodrow Roberson vs. Mary Ellen Gibbs Roberson

• Kari Dee Goolsby vs. Randy Obbie Goolsby Jr.

• Kristen M. Beckwith vs. Scott A. Beckwith

• Eric David Hight vs. Veonica V. Hight

• Glen Roger Redman vs. Vickie Lynn Redman

• Cris Allen January vs. Sally Marie January

• Maria DeJesus Garcia Rivera vs. Salvador Bautista

• Ashley Dawn Harshley vs. Curtis Hogan

— Cleveland County District Court

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