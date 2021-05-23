Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Ryan Christopher Rhodes, 41, Moore, and Terrah Cecile Kaser, 29, Norman

• Teagan Mackenzie Hawkins, 25, Norman, and Shelby Indiana Heister, 29, Norman

• William Craig Johnson, 50, Washington, Oklahoma, and Jill Rayleen Herzog, 36, Washington

• Eddie Dominguez, 28, Oklahoma City, and Horacio Fernandez Sanchez, 36, Oklahoma City

• William Sean Ward, 26, Oklahoma City, and Katherine Ann Morrison, 25, Oklahoma City

• Jeremy Daniel Kopisch, 37, Mustang, and Hannah Catherine Goodman, 31, Mustang

• Gabriel Kahan Jolley, 21, Oklahoma City, and Deanna Renee James, 22, Oklahoma City

• Angela Reyes, 22, Oklahoma City, and Armando Vitolas Saenz, 31, Oklahoma City

• Martin Galarza Jr., 22, Oklahoma City, and Michelle Edith Gallegos Loera, 19, Oklahoma City

• Devin Anthony Lalli, 35, Norman, and Victoria Anne Broadway, 31, Norman

• Jose Guadalupe Duenas Ochoa, 26, Oklahoma City, and Isabel Valles, 24, Oklahoma City

• Hunter Lee Southwell, 29, Norman, and Brittani Leeann Schultz, 27, Norman

• Samuel John Drury, 27, Lexington, and Anna Lori Sahlstrom, 25, Lexington

• Eric Allen Rice, 29, Lexington, and Lorelei Talbot Hubbard, 27, Lexington

• Deshawn Ray Meneil, 20, Oklahoma City, and Maribel Moreno Yanez, 19, Oklahoma City

• Quinton Mason Walbergh, 25, Noble, and Elayne Michelle Seyonaeve, 25, Noble

• Bryan Charles Vincent, 52, Norman, and Kristen Michelle Sloan, 49, Norman

• Andrew Dewayne Cardona, 34, Pauls Valley, and Tina Marie Armstrong, 28, Pauls Valley

• James Carmal Sampson, 20, Moore, and Brianna Marie DaVoult, 18, Moore

• Dustin Tyler Butler, 24, Newcastle, and Carli Ann Pinkerton, 23, Newcastle

• Ryan Cord Wheatley, 26, Oklahoma City, and Kathryn Elizabeth Hartman, 24, Oklahoma City

• David Kinuthia, 26, Oklahoma City, and Mckenzie Anne Adams, 25, Oklahoma City

• Matthew Allen Kuykendall, 24, Norman, and Danica Jilane Foreman, 25, Norman

• David Aaron Bittle, 44, Blanchard, and Deah Linza Caldwell, 38, Blanchard

• Joshua Michel Walker Green, 20, Moore, and Jessica Kaitlyn Sadler, 20, Moore

• Tristin Scott Speed, 25, Moore, and Sylena Faith Radcliff, 23, Moore

• Atul Amar Kumar Swamy, 34, Norman, and Melinda Anne Marcott, 34, Norman

• Jared Tyler Smith, 27, Moore, and Natalya Kristine Diaz, 26, Moore

• Eric Conner Stevens, 24, Oklahoma City, and Carly Rose Pindel, 23, Oklahoma City

• Jeremy Paul Paden, 50, Norman, and Elizabeth Renea Gray, 50, Norman

• Caleb Gregorio Williams, 22, Norman, and Grace Don Warren, 22, Norman

Divorces

The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:

• Melissa Renee Fitzgerald vs. Joseph Francis Fitzgerald

• Michael Dewayne Lang vs. Courtney Michelle Lang

• Leonda L. Tinsley vs. Christopher R. Tinsley

• Andrew Martin Thibault vs. Ginger Nicole Thibault

• Kayla Dellnise Mobley-Smith vs. Christopher Domenqion Smith

• Leroy C. Beals vs. Tracey M. Beals

• Misty Pearson-Love vs. Christopher Love

• Wesley Don Jones vs. Debbie L. Jones

• Kirly S. Henry vs. Kristen M. Rickard Henry

• Chelsea Jae DeShazo vs. Brian Michael Lloyd DeLisa

• Sharquise Tarek-Diquan Johnson vs. Malaysia Shaquan Gates-Johnson

• Lacie LaDawne Johnson vs. Christopher David Johnson

• Timothy David Miller vs. Allison Renee Miller

• Tyler MacMillan vs. Paige Dexter

• Zachary Davis vs. Haley Davis

• TJ B. Pettit vs. Evan Pettit

• Ursula Hill vs. Shawn Hill

• Patrick Brian Gabrish vs. Jacqueline Ann Gabrish

• Jason M. Kiersey vs. Hannah L. Rogers

• Dustin C. Lyons vs. Kevin C. Long

• Roman Benman vs. Ericka Benman

• Justin Wayne Reandeau vs. Jenna Michelle Reandeau

• Rachel Lynn Peden vs. Cody Wayne Peden

• Kimberly Ann Rhodes vs. Zachariah Der Rhodes

• Lisa L. Turner vs. Greg Turner

• Pedro Richardo Murgua Lopez vs. Tori Rae Lopez

• Hunter Elizabeth Adkins vs. Daniel Robert Adkins

• Trang Ngoc Thuy Nguyen vs. Thang Cong Nguyen

• Alison Grace Bell vs. Joshua Tanner Bell

• Janetta Christine Mathewson vs. John Wesley Mathewson

• Jacklyn Freelen vs. Mark Freelen

• Sacha Cason vs. Trent Cason

• Michael Joseph Ross vs. Tracy Lyn Ross

• Laura M. Collins vs. Jeremiah Smith

• Aphrael L. Waltrip vs. Cristian C. Patiño

• John Clark Dees vs. Manatsu Ueno

• Montrell Deshaun Robinson Sr. vs. Quinesha Patricia Jarvis

• Matthew S. Sabatino vs. Nora Misty Dawn Sabatino

• Christi Ann Stevens vs. Danny Ray Joshua Stevens

• Shane Ray Stovall vs. Starla Kay Stovall

• Jonathan Alan Haggy vs. Miranda Ashley Nickole Linder

• Micha Elise Krodel vs. Ronald Ray Krodel III

• Michael D. Vann vs. Ginger Vann

• Traci Jean Johnson vs. Adam Middleton Johnson

• Patricia L. O’Donnell vs. Patrick M. O’Donnell

• Jason Lee Kuykendall vs. Stacey Gail Kuykendall

• Stephanie Nicole Bollinger vs. Steven Ray Bollinger

• Chukwuemeka Henry Oligbo vs. Whitney Jean Oligbo

• Melissa Phillips vs. Cody Lee Phillips

• Paul Emmanuel Wilson Jr. vs. Madalyn Rae Wilson

• Michelle Diaz Deluca vs. Jorge Alejandro Delucca

• Rebecca Peltier vs. Victoria Peltier

• Tina Marie Ortega vs. Jose Reyes Ortega Gomez

• Patricia Denise Wallace vs. Kevin Alan Wallace

• Cassandra Rae Crisp vs. Brian Keith Crisp

• Justin Bennett vs. Michele Bennett

• Bianca Marie Beebe vs. Austin Spain

• Zahed Siddique vs. Nusrat Yussouf

• Antonio J. Kinney vs. Fatou Kinney

• Kelly W. Owensby vs. Casandra C. Owensby

— Cleveland County District Court

Tags

Trending Video