Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Ryan Christopher Rhodes, 41, Moore, and Terrah Cecile Kaser, 29, Norman
• Teagan Mackenzie Hawkins, 25, Norman, and Shelby Indiana Heister, 29, Norman
• William Craig Johnson, 50, Washington, Oklahoma, and Jill Rayleen Herzog, 36, Washington
• Eddie Dominguez, 28, Oklahoma City, and Horacio Fernandez Sanchez, 36, Oklahoma City
• William Sean Ward, 26, Oklahoma City, and Katherine Ann Morrison, 25, Oklahoma City
• Jeremy Daniel Kopisch, 37, Mustang, and Hannah Catherine Goodman, 31, Mustang
• Gabriel Kahan Jolley, 21, Oklahoma City, and Deanna Renee James, 22, Oklahoma City
• Angela Reyes, 22, Oklahoma City, and Armando Vitolas Saenz, 31, Oklahoma City
• Martin Galarza Jr., 22, Oklahoma City, and Michelle Edith Gallegos Loera, 19, Oklahoma City
• Devin Anthony Lalli, 35, Norman, and Victoria Anne Broadway, 31, Norman
• Jose Guadalupe Duenas Ochoa, 26, Oklahoma City, and Isabel Valles, 24, Oklahoma City
• Hunter Lee Southwell, 29, Norman, and Brittani Leeann Schultz, 27, Norman
• Samuel John Drury, 27, Lexington, and Anna Lori Sahlstrom, 25, Lexington
• Eric Allen Rice, 29, Lexington, and Lorelei Talbot Hubbard, 27, Lexington
• Deshawn Ray Meneil, 20, Oklahoma City, and Maribel Moreno Yanez, 19, Oklahoma City
• Quinton Mason Walbergh, 25, Noble, and Elayne Michelle Seyonaeve, 25, Noble
• Bryan Charles Vincent, 52, Norman, and Kristen Michelle Sloan, 49, Norman
• Andrew Dewayne Cardona, 34, Pauls Valley, and Tina Marie Armstrong, 28, Pauls Valley
• James Carmal Sampson, 20, Moore, and Brianna Marie DaVoult, 18, Moore
• Dustin Tyler Butler, 24, Newcastle, and Carli Ann Pinkerton, 23, Newcastle
• Ryan Cord Wheatley, 26, Oklahoma City, and Kathryn Elizabeth Hartman, 24, Oklahoma City
• David Kinuthia, 26, Oklahoma City, and Mckenzie Anne Adams, 25, Oklahoma City
• Matthew Allen Kuykendall, 24, Norman, and Danica Jilane Foreman, 25, Norman
• David Aaron Bittle, 44, Blanchard, and Deah Linza Caldwell, 38, Blanchard
• Joshua Michel Walker Green, 20, Moore, and Jessica Kaitlyn Sadler, 20, Moore
• Tristin Scott Speed, 25, Moore, and Sylena Faith Radcliff, 23, Moore
• Atul Amar Kumar Swamy, 34, Norman, and Melinda Anne Marcott, 34, Norman
• Jared Tyler Smith, 27, Moore, and Natalya Kristine Diaz, 26, Moore
• Eric Conner Stevens, 24, Oklahoma City, and Carly Rose Pindel, 23, Oklahoma City
• Jeremy Paul Paden, 50, Norman, and Elizabeth Renea Gray, 50, Norman
• Caleb Gregorio Williams, 22, Norman, and Grace Don Warren, 22, Norman
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Melissa Renee Fitzgerald vs. Joseph Francis Fitzgerald
• Michael Dewayne Lang vs. Courtney Michelle Lang
• Leonda L. Tinsley vs. Christopher R. Tinsley
• Andrew Martin Thibault vs. Ginger Nicole Thibault
• Kayla Dellnise Mobley-Smith vs. Christopher Domenqion Smith
• Leroy C. Beals vs. Tracey M. Beals
• Misty Pearson-Love vs. Christopher Love
• Wesley Don Jones vs. Debbie L. Jones
• Kirly S. Henry vs. Kristen M. Rickard Henry
• Chelsea Jae DeShazo vs. Brian Michael Lloyd DeLisa
• Sharquise Tarek-Diquan Johnson vs. Malaysia Shaquan Gates-Johnson
• Lacie LaDawne Johnson vs. Christopher David Johnson
• Timothy David Miller vs. Allison Renee Miller
• Tyler MacMillan vs. Paige Dexter
• Zachary Davis vs. Haley Davis
• TJ B. Pettit vs. Evan Pettit
• Ursula Hill vs. Shawn Hill
• Patrick Brian Gabrish vs. Jacqueline Ann Gabrish
• Jason M. Kiersey vs. Hannah L. Rogers
• Dustin C. Lyons vs. Kevin C. Long
• Roman Benman vs. Ericka Benman
• Justin Wayne Reandeau vs. Jenna Michelle Reandeau
• Rachel Lynn Peden vs. Cody Wayne Peden
• Kimberly Ann Rhodes vs. Zachariah Der Rhodes
• Lisa L. Turner vs. Greg Turner
• Pedro Richardo Murgua Lopez vs. Tori Rae Lopez
• Hunter Elizabeth Adkins vs. Daniel Robert Adkins
• Trang Ngoc Thuy Nguyen vs. Thang Cong Nguyen
• Alison Grace Bell vs. Joshua Tanner Bell
• Janetta Christine Mathewson vs. John Wesley Mathewson
• Jacklyn Freelen vs. Mark Freelen
• Sacha Cason vs. Trent Cason
• Michael Joseph Ross vs. Tracy Lyn Ross
• Laura M. Collins vs. Jeremiah Smith
• Aphrael L. Waltrip vs. Cristian C. Patiño
• John Clark Dees vs. Manatsu Ueno
• Montrell Deshaun Robinson Sr. vs. Quinesha Patricia Jarvis
• Matthew S. Sabatino vs. Nora Misty Dawn Sabatino
• Christi Ann Stevens vs. Danny Ray Joshua Stevens
• Shane Ray Stovall vs. Starla Kay Stovall
• Jonathan Alan Haggy vs. Miranda Ashley Nickole Linder
• Micha Elise Krodel vs. Ronald Ray Krodel III
• Michael D. Vann vs. Ginger Vann
• Traci Jean Johnson vs. Adam Middleton Johnson
• Patricia L. O’Donnell vs. Patrick M. O’Donnell
• Jason Lee Kuykendall vs. Stacey Gail Kuykendall
• Stephanie Nicole Bollinger vs. Steven Ray Bollinger
• Chukwuemeka Henry Oligbo vs. Whitney Jean Oligbo
• Melissa Phillips vs. Cody Lee Phillips
• Paul Emmanuel Wilson Jr. vs. Madalyn Rae Wilson
• Michelle Diaz Deluca vs. Jorge Alejandro Delucca
• Rebecca Peltier vs. Victoria Peltier
• Tina Marie Ortega vs. Jose Reyes Ortega Gomez
• Patricia Denise Wallace vs. Kevin Alan Wallace
• Cassandra Rae Crisp vs. Brian Keith Crisp
• Justin Bennett vs. Michele Bennett
• Bianca Marie Beebe vs. Austin Spain
• Zahed Siddique vs. Nusrat Yussouf
• Antonio J. Kinney vs. Fatou Kinney
• Kelly W. Owensby vs. Casandra C. Owensby
— Cleveland County District Court
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