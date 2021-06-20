The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Tyrel Richard Fuller, 38, Amarillo, Texas, and Hailey Nicole Wallis, 37, Amarillo, Texas
• Christopher Maxwell Peyatt, 27, Oklahoma City, and Kayla Maire Gonzalez, 38, Oklahoma City
• Zachary Broderick Perry, 32, Moore, and Amy Lynn Kenedy, 39, Moore
• Helina Elizabeth Pope, 27, Norman, and Diana Patricia Anzola Melo, 31, Norman
• Robert Walter Jacobi, 64, Norman, and Susan Mairine Whitsitt, 61, Norman
• Herminio Ezequiel Lucas Rojas, 32, Oklahoma City, and Diana Karina Gonzalez Quezado, 36, Oklahoma City
• Price James Brandt, 42, Norman, and Tia Marie Dill, 37, Norman
• Aiden Duane Bennett, 25, Norman, and Alyssa Khayree Kalama, 22, Norman
• Nathan David Strasbaugh, 38, Norman, and Roblee Elizabeth Adair, 39, Norman
• Joshua Duane McDonald, 40, Wanette, and Vanessa Mae Rader, 25, Wanette
• Joshua Daniel Turner, 39, Moore, and Edwina Doris Shwewa, 33, Moore
• Matthew Joseph Stanton, 23, Purcell, and Raigan Lynn Tompkins, 22, Purcell
• Scott Hefner Merrick, 37, Norman, and Julie Lynn Soper, 37, Norman
• Tyler Lee Chambers, 26, Moore, and Haley Hess Frasure, 25, Moore
• Jose Enrique Rivas Roldan, 31, Oklahoma City, and Guadalupe Ochoa Almazan, 30, Oklahoma City
• Jose Luis Lopez Adriano, 32, Oklahoma City, and Alicia Trejo, 40, Oklahoma City
• David Eugene Spaulding Jr., 33, Oklahoma City, and Meagan Riley Jenkins, 31, Oklahoma City
• Robert Wayne Rogers, 62, Oklahoma City, and Pamela Sue Cullen, 60, Oklahoma City
• Austin Lee Giacomo, 25, Edmond, and Alma Delia Loredo Cruz, 30, Edmond
• John Mackenzie Janis, 29, Norman, and Jasmine Emma-lee Rose Gonzalez, 29, Norman
• Judd Ryley Shannon, 33, Moore, and Sarah Faith Anderson, 29, Moore
• Velma Paula Miller, 61, Moore, and Lindsey Leroy Davis, 65, Moore
• Anthony Lyndall Nichols, 23, Blanchard, and Jaci Anne Phares, 20, Blanchard
• Nathaniel Chase Gibbs, 28, Norman, and Jessica Irene Meeks, 28, Norman
• Adrian Sandoval, 22, Oklahoma City, and Doreelly Robles Cortez, 22, Oklahoma City
• Christopher Wind Rice, 36, Moore, and Andrea Danette Stevens, 42, Moore
• Jacob Mitchell Lentz, 28, Noble, and Taylor Nicole Wirtz, 27, Noble
• Christopher Ford Phillips, 39, Norman, and Katherine A. Chavez, 41, Norman
• Tyler Charles Howell, 25, Oklahoma City, and Dallas Dea Sechrist, 26, Oklahoma City
• John Arnold Haberli, 60, Moore, and Leah Ellen Clark, 61, Moore
• Trayvion Anthony Jones, 30, Oklahoma City, and Autumn Desiree Rose, 30, Oklahoma City
— County District Court
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.