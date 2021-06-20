The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Tyrel Richard Fuller, 38, Amarillo, Texas, and Hailey Nicole Wallis, 37, Amarillo, Texas

• Christopher Maxwell Peyatt, 27, Oklahoma City, and Kayla Maire Gonzalez, 38, Oklahoma City

• Zachary Broderick Perry, 32, Moore, and Amy Lynn Kenedy, 39, Moore

• Helina Elizabeth Pope, 27, Norman, and Diana Patricia Anzola Melo, 31, Norman

• Robert Walter Jacobi, 64, Norman, and Susan Mairine Whitsitt, 61, Norman

• Herminio Ezequiel Lucas Rojas, 32, Oklahoma City, and Diana Karina Gonzalez Quezado, 36, Oklahoma City

• Price James Brandt, 42, Norman, and Tia Marie Dill, 37, Norman

• Aiden Duane Bennett, 25, Norman, and Alyssa Khayree Kalama, 22, Norman

• Nathan David Strasbaugh, 38, Norman, and Roblee Elizabeth Adair, 39, Norman

• Joshua Duane McDonald, 40, Wanette, and Vanessa Mae Rader, 25, Wanette

• Joshua Daniel Turner, 39, Moore, and Edwina Doris Shwewa, 33, Moore

• Matthew Joseph Stanton, 23, Purcell, and Raigan Lynn Tompkins, 22, Purcell

• Scott Hefner Merrick, 37, Norman, and Julie Lynn Soper, 37, Norman

• Tyler Lee Chambers, 26, Moore, and Haley Hess Frasure, 25, Moore

• Jose Enrique Rivas Roldan, 31, Oklahoma City, and Guadalupe Ochoa Almazan, 30, Oklahoma City

• Jose Luis Lopez Adriano, 32, Oklahoma City, and Alicia Trejo, 40, Oklahoma City

• David Eugene Spaulding Jr., 33, Oklahoma City, and Meagan Riley Jenkins, 31, Oklahoma City

• Robert Wayne Rogers, 62, Oklahoma City, and Pamela Sue Cullen, 60, Oklahoma City

• Austin Lee Giacomo, 25, Edmond, and Alma Delia Loredo Cruz, 30, Edmond

• John Mackenzie Janis, 29, Norman, and Jasmine Emma-lee Rose Gonzalez, 29, Norman

• Judd Ryley Shannon, 33, Moore, and Sarah Faith Anderson, 29, Moore

• Velma Paula Miller, 61, Moore, and Lindsey Leroy Davis, 65, Moore

• Anthony Lyndall Nichols, 23, Blanchard, and Jaci Anne Phares, 20, Blanchard

• Nathaniel Chase Gibbs, 28, Norman, and Jessica Irene Meeks, 28, Norman

• Adrian Sandoval, 22, Oklahoma City, and Doreelly Robles Cortez, 22, Oklahoma City

• Christopher Wind Rice, 36, Moore, and Andrea Danette Stevens, 42, Moore

• Jacob Mitchell Lentz, 28, Noble, and Taylor Nicole Wirtz, 27, Noble

• Christopher Ford Phillips, 39, Norman, and Katherine A. Chavez, 41, Norman

• Tyler Charles Howell, 25, Oklahoma City, and Dallas Dea Sechrist, 26, Oklahoma City

• John Arnold Haberli, 60, Moore, and Leah Ellen Clark, 61, Moore

• Trayvion Anthony Jones, 30, Oklahoma City, and Autumn Desiree Rose, 30, Oklahoma City

— County District Court

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