Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Ryan Austin Harris, 27, Oklahoma City, and Laura Nikole Bell, 23, Norman

• Jose Maria Farfan, 55, Mustang, and Maria Salome Flores Benitez, 48, Mustang

• Zachary Blake Neely, 23, Norman, and Chase Nicole Spencer, 25, Norman

• Josue Tovar Terrazas, 27, Oklahoma City, and Laura A. Solorzano, 30, Oklahoma City

• Chester Wallace Odell Merrell III, 29, Oklahoma City, and Michaela Donnelle Bridge, 26, Oklahoma City

• Ventura Zapil Carrillo, 49, Oklahoma City, and CAridad Rodriguez Cruz, 56, Oklahoma City

• Ian Keith Isom, 36, Norman, and Charlotte Leeann Clarke, 35, Norman

• Christian Hayden Caswell, 24, Norman, and Allison Anne Miller, 23, Norman

• Gerald Aaron Reece Clay, 42, Oklahoma City, and Krystal Gayle Minard, 34, Oklahoma City

• Marvin Yani Montes, 24, Oklahoma City, and Abbey Lynn Walters, 22, Oklahoma City

• Octavio Jasso Prado, 23, Tuttle, and Beatriz Solis Guerra, 20, Tuttle

• Christopher David Jenson, 24, Norman, and Ashley Ann Thompson, 26, Norman

• Jacob Alexander Rogers, 24, Oklahoma City, and RAchel Caroline Bateman, 23, Oklahoma City

• Alexander Sardinas Gomez, 46, Oklahoma City, and Yinier Gomez Garcia, 38, Oklahoma City

• Ryan Michael Tucker, 32, Moore, and Amber Marie Cote, 31, Moore

• Jason Paul Keeler, 40, Newalla, and Darcie Don Albert, 37, Newalla

• Jaime Ivan Alvarez Ramirez, 29, Oklahoma City, and Tania Moreno Munoz, 28, Oklahoma City

• Austin Taylor Cupell, 31, Moore, and Joy Lanae Howerton, 41, Moore

• Royce Edward Garrison, 32, Norman, and Lauren Maureen Kennedy, 27, Norman

• Hugo Armando Poblano Castro, 35, Oklahoma City, and Marilu Ramirez Santiago, 36, Oklahoma City

• Jimmy Josue Ramirez Cuevas, 26, Norman, and Natalie Abigail Romero Mares, 24, Norman

• Rodney Allan Solberg, 66, Norman, and Pamala Frances Laningham, 54, Norman

• Stuart Tracy Hughes, 59, Mustang, and Cynthia Earlene Frey, 57, Mustang

• Ryan Belmont Taylor, 28, Moore, and Candace Marie Cruse, 29, Moore

• Steven Wayne Shipley, 58, Oklahoma City, and Julia Ann Gibson, 61, Oklahoma City

• Ashton Dewayne Bray, 26, Norman, and Lauren Mckenzie Morf, 24, Norman

• Tracy Renee Bowlware, 42, Oklahoma City, and Rhonda Gayle Arvin, 53, Oklahoma City

• Kenneth Malcolm Lucas, 62, Norman, and Patricia Martin, 60, Norman

Divorces

The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:

• Michael D. Harryman vs. Kristina D. Harryman

• Nicole Gates vs. Miquel Fernandez Barros

— County District Court

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