Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Ryan Austin Harris, 27, Oklahoma City, and Laura Nikole Bell, 23, Norman
• Jose Maria Farfan, 55, Mustang, and Maria Salome Flores Benitez, 48, Mustang
• Zachary Blake Neely, 23, Norman, and Chase Nicole Spencer, 25, Norman
• Josue Tovar Terrazas, 27, Oklahoma City, and Laura A. Solorzano, 30, Oklahoma City
• Chester Wallace Odell Merrell III, 29, Oklahoma City, and Michaela Donnelle Bridge, 26, Oklahoma City
• Ventura Zapil Carrillo, 49, Oklahoma City, and CAridad Rodriguez Cruz, 56, Oklahoma City
• Ian Keith Isom, 36, Norman, and Charlotte Leeann Clarke, 35, Norman
• Christian Hayden Caswell, 24, Norman, and Allison Anne Miller, 23, Norman
• Gerald Aaron Reece Clay, 42, Oklahoma City, and Krystal Gayle Minard, 34, Oklahoma City
• Marvin Yani Montes, 24, Oklahoma City, and Abbey Lynn Walters, 22, Oklahoma City
• Octavio Jasso Prado, 23, Tuttle, and Beatriz Solis Guerra, 20, Tuttle
• Christopher David Jenson, 24, Norman, and Ashley Ann Thompson, 26, Norman
• Jacob Alexander Rogers, 24, Oklahoma City, and RAchel Caroline Bateman, 23, Oklahoma City
• Alexander Sardinas Gomez, 46, Oklahoma City, and Yinier Gomez Garcia, 38, Oklahoma City
• Ryan Michael Tucker, 32, Moore, and Amber Marie Cote, 31, Moore
• Jason Paul Keeler, 40, Newalla, and Darcie Don Albert, 37, Newalla
• Jaime Ivan Alvarez Ramirez, 29, Oklahoma City, and Tania Moreno Munoz, 28, Oklahoma City
• Austin Taylor Cupell, 31, Moore, and Joy Lanae Howerton, 41, Moore
• Royce Edward Garrison, 32, Norman, and Lauren Maureen Kennedy, 27, Norman
• Hugo Armando Poblano Castro, 35, Oklahoma City, and Marilu Ramirez Santiago, 36, Oklahoma City
• Jimmy Josue Ramirez Cuevas, 26, Norman, and Natalie Abigail Romero Mares, 24, Norman
• Rodney Allan Solberg, 66, Norman, and Pamala Frances Laningham, 54, Norman
• Stuart Tracy Hughes, 59, Mustang, and Cynthia Earlene Frey, 57, Mustang
• Ryan Belmont Taylor, 28, Moore, and Candace Marie Cruse, 29, Moore
• Steven Wayne Shipley, 58, Oklahoma City, and Julia Ann Gibson, 61, Oklahoma City
• Ashton Dewayne Bray, 26, Norman, and Lauren Mckenzie Morf, 24, Norman
• Tracy Renee Bowlware, 42, Oklahoma City, and Rhonda Gayle Arvin, 53, Oklahoma City
• Kenneth Malcolm Lucas, 62, Norman, and Patricia Martin, 60, Norman
Divorces
The following divorces recently were granted in Cleveland County District Court:
• Michael D. Harryman vs. Kristina D. Harryman
• Nicole Gates vs. Miquel Fernandez Barros
— County District Court
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