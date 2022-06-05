Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Carl Edward Tannehill Jr., 40, Oklahoma City, and Candice Amanda Gosvener, 38, Oklahoma City
• Dustin Allen Wagner, 29, Norman, and Tammy Jennifer Bouk, 34, Norman
• Robert Andres Torres Selumber, 27, Earlsboro, and Aaliyah Renell Haney, 26, Earlsboro
• Brittany Marie Scott, 28, Noble, and Amber Diane Dickerman, 26, Noble
• Sean Walker Fox, 37, Moore, and Elizabeth Grace Awbrey, 35, Moore
• Tristan Taylor Thomas Thrasher, 26, Frisco, Texas, and Elena Gabrielle Khoury, 25, Frisco, Texas
• Wesley Eric Jackson, 32, Ada, and Jacy Leah Hawk, 33, Ada
• Eric Michael Floyd, 31, Yukon, and Lauren Elise Kollmorgen, 32, Yukon
• Landon Jay Wedel, 24, Norman, and Kaylee Praise Gillespie, 25, Norman
• Shane Aland Sellers, 33, Oklahoma City, and Sarah Elizabeth Williams, 25, Oklahoma City
• Blanton Ross Tucker, 24, Norman, and Addison Laine Hennigan, 23, Norman
• Michael Kennith Thompson, 30, Blanchard, and Sarah Kathleen Bui, 27, Blanchard
• Ronnie Dashawn Bell, 26, Norman, and Shania Marie Allen, 26, Norman
• Andrew James Stetter Neel, 22, Norman, and Emily Ann Myers, 21, Norman
• Brandon Yahir Tarango Hernandez, 19, Mustang, and Evelyn Mendoza Salazar, 23, Mustang
• Enrique Pastor Reyes, 40, Oklahoma City, and Dalila Beas, 42, Oklahoma City
• Alex Ryan Searl, 23, Norman, and Jordan Michelle Reddick, 24, Norman
• Timmy Ray Collins, 49, Norman, and Sandra Drudean M. Wallace, 48, Norman
• Joshua Calvin Gorton, 25, Moore, and Rhian Emily Jonckowski, 23, Moore
• Trent Michael Carbajal, 24, Norman, and Casey Lee Carlone, 23, Norman
• Seth Jewel King, 22, Oklahoma City, and Raelie Lue Gilbert, 23, Oklahoma City
• Megan Renee Brazil, 31, Austin, Texas, and Becca Paige Cook, 30, Austin, Texas
• Isidro Perez Hernandez, 32, Oklahoma City, and Susan Nohemi Hernandez Portillo, 31, Oklahoma City
• Nirajan Parajuli, 23, Oklahoma City, and Juna Dhungana, 22, Oklahoma City
• Hunter Thomas Daniels, 29, Norman, and Kathya Paola Salazar, 26, Norman
• Rance Dewayne Archer, 27, Yukon, and Krista Miranda Rushing, 26, Yukon
• William Jacob Rowden, 40, Oklahoma City, and Megan Patricia Donahoo, 38, Oklahoma City
• Johnny Ray Church, 27, Norman, and Jazmine Lee Bower, 26, Norman
• Namory G. Sidibe, 25, Oklahoma City, and Mahogany Tabron, 27, Oklahoma City
• Christopher Lee Wisdom, 35, Norman, and Melissa Ann Radford, 34, Norman
• Michael Ryan Tyson, 48, Oklahoma City, and Amand Kay Muse, 44, Oklahoma City
• Roy Lane Henry, 23, Cushing, and Jordan Renee Anders, 22, Cushing
• Andres Julian Fuentes Huereca, 22, Oklahoma City, and Anneth Carreon, 21, Oklahoma City
• Jacob Samuel Johnson, 19, Oklahoma City, and Elsa Ninel Galindo, 20, Oklahoma City
• Sarah Kathyn Harrison, 22, McAlester, and Kylie Michelle Hushbeck, 22, Okmulgee
• James Edward Johnson II, 47, Moore, and Tyra Tiare Franks, 41, Moore
— Cleveland County District Court