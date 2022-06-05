Marriages

The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Carl Edward Tannehill Jr., 40, Oklahoma City, and Candice Amanda Gosvener, 38, Oklahoma City

• Dustin Allen Wagner, 29, Norman, and Tammy Jennifer Bouk, 34, Norman

• Robert Andres Torres Selumber, 27, Earlsboro, and Aaliyah Renell Haney, 26, Earlsboro

• Brittany Marie Scott, 28, Noble, and Amber Diane Dickerman, 26, Noble

• Sean Walker Fox, 37, Moore, and Elizabeth Grace Awbrey, 35, Moore

• Tristan Taylor Thomas Thrasher, 26, Frisco, Texas, and Elena Gabrielle Khoury, 25, Frisco, Texas

• Wesley Eric Jackson, 32, Ada, and Jacy Leah Hawk, 33, Ada

• Eric Michael Floyd, 31, Yukon, and Lauren Elise Kollmorgen, 32, Yukon

• Landon Jay Wedel, 24, Norman, and Kaylee Praise Gillespie, 25, Norman

• Shane Aland Sellers, 33, Oklahoma City, and Sarah Elizabeth Williams, 25, Oklahoma City

• Blanton Ross Tucker, 24, Norman, and Addison Laine Hennigan, 23, Norman

• Michael Kennith Thompson, 30, Blanchard, and Sarah Kathleen Bui, 27, Blanchard

• Ronnie Dashawn Bell, 26, Norman, and Shania Marie Allen, 26, Norman

• Andrew James Stetter Neel, 22, Norman, and Emily Ann Myers, 21, Norman

• Brandon Yahir Tarango Hernandez, 19, Mustang, and Evelyn Mendoza Salazar, 23, Mustang

• Enrique Pastor Reyes, 40, Oklahoma City, and Dalila Beas, 42, Oklahoma City

• Alex Ryan Searl, 23, Norman, and Jordan Michelle Reddick, 24, Norman

• Timmy Ray Collins, 49, Norman, and Sandra Drudean M. Wallace, 48, Norman

• Joshua Calvin Gorton, 25, Moore, and Rhian Emily Jonckowski, 23, Moore

• Trent Michael Carbajal, 24, Norman, and Casey Lee Carlone, 23, Norman

• Seth Jewel King, 22, Oklahoma City, and Raelie Lue Gilbert, 23, Oklahoma City

• Megan Renee Brazil, 31, Austin, Texas, and Becca Paige Cook, 30, Austin, Texas

• Isidro Perez Hernandez, 32, Oklahoma City, and Susan Nohemi Hernandez Portillo, 31, Oklahoma City

• Nirajan Parajuli, 23, Oklahoma City, and Juna Dhungana, 22, Oklahoma City

• Hunter Thomas Daniels, 29, Norman, and Kathya Paola Salazar, 26, Norman

• Rance Dewayne Archer, 27, Yukon, and Krista Miranda Rushing, 26, Yukon

• William Jacob Rowden, 40, Oklahoma City, and Megan Patricia Donahoo, 38, Oklahoma City

• Johnny Ray Church, 27, Norman, and Jazmine Lee Bower, 26, Norman

• Namory G. Sidibe, 25, Oklahoma City, and Mahogany Tabron, 27, Oklahoma City

• Christopher Lee Wisdom, 35, Norman, and Melissa Ann Radford, 34, Norman

• Michael Ryan Tyson, 48, Oklahoma City, and Amand Kay Muse, 44, Oklahoma City

• Roy Lane Henry, 23, Cushing, and Jordan Renee Anders, 22, Cushing

• Andres Julian Fuentes Huereca, 22, Oklahoma City, and Anneth Carreon, 21, Oklahoma City

• Jacob Samuel Johnson, 19, Oklahoma City, and Elsa Ninel Galindo, 20, Oklahoma City

• Sarah Kathyn Harrison, 22, McAlester, and Kylie Michelle Hushbeck, 22, Okmulgee

• James Edward Johnson II, 47, Moore, and Tyra Tiare Franks, 41, Moore

— Cleveland County District Court

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