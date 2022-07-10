The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Jackie Ray Kennedy, 67, Norman, and Norma Iris Bruce, 69, Norman
• Bryan Scott Smith, 27, Norman, and Whitney Alexa Aaron, 25, Norman
• Devin Ramon Bush, 27, Moore, and Caitlin Ann Bleuer, 25, Moore
• Philip Andrew Rachal, 33, Norman, and Breanna Nicole Daves, 29, Norman
• Bradley Wayne Terronez, 43, Norman, and Mendy Dawn Vanhowten, 46, Norman
• Michael Aaron Holshouser, 18, Norman, and Shalee Dawn Gingerich, 19, Norman
• Penny Jo Reynolds, 48, Norman, and Melanie Kay Elliott, 49, Norman
• Brian Alexaner Lillard, 20, Moore, and Aja Sade Waddles, 19, Moore
• Michael Joseph Leger, 51, Newcastle, and Heather Renee Meier, 45, Newcastle
• Otho James Raines, 49, Oklahoma City, and Amber Nicole Nivin, 37, Oklahoma City
• Alexandre Chad Tuttle, 28, Newcastle, and Alysha Leigh Ellsworth, 28, Newcastle
• Brent A. Jones, 38, Midwest City, and Margaret Elaine Wolbert, 48, Midwest City
• Gabriel Michael Gilliam, 18, Norman, and Paden Michelle Guess, 19, Norman
• Connor Vinson Mears, 25, Norman, and Kennedy Shea Melton, 25, Norman
• Jose De Jesus Reyes Cruz, 31, Oklahoma City, and Ithzel Ramirez, 26, Oklahoma City
• Charlds Alexander Parsons, 22, Norman, and Kaete-marie Legler, 22, Norman
• John Matthew Carter, 62, Newcastle, and Julie Ann Tolman, 66, Newcastle
• Jonathan Paxson Smith, 50, Norman, and Gweneth Christine Russell, 48, Norman
• Logan Michael Luecht, 22, Norman, and Kathrine Lynn Huffman, 31, Norman
• Sebastian Deregibus, 44, Brooklyn, New York, and Kristen Elena Reed, 44, Brooklyn
• Brendan Lane Clark, 26, Tuttle, and Abbie Lauren Talbott, 21, Tuttle
• Dominic Isaiah Burden, 25, Moore, and Stormi Daie Woods, 23, Moore
• Logan Michael Luecht, 22, Norman, and Katherine Lynn Huggman, 31, Norman
• Sebastian Deregibus, 44, Brooklyn, New York, and Kristen Elena Reed, 44, Brooklyn
• Brendan Lane Clark, 26, Tuttle, and Abbie Lauren Talbott, 21, Tuttle
• Dominic Isaiah Burden, 25, Moore, and Stormi Daie Woods, 23, Moore
• Logan Michael Seeley, 21, Newalla, and Kaylee Renee eng Hong, 22, Newalla
• Braeden Cole Martin, 24, Edmond, and Meleah Rae Emerson, 24, Edmond
• Luis Enrique Velasco Duran, 30, Oklahoma City, and Maria Guadalupe Rojas De Loera, 29, Oklahoma City
• Michael A. Moreno Cabrera, 25, Oklahoma City, and Samantha Kimberly Janet Leipchack, 26, Oklahoma City
• Ismail Jarrel Parker, 29, Newcastle, and Mikayla Elaine Murphy, 27 Newcastle
• Patrick Reymundo Tamez, 25, Oklahoma City, and Gelen Sarahi Mendez Marquez, 23, Oklahoma City
• Austin Tyler Heutel, 23, Norman, and Madelynn Josephine Cade, 23, Norman
• Bradley Drake Sloan, 24, Norman, and Iliana Estrada, 23 Norman
• Stewart Delano Floyd, 22, Oklahoma City, and Aubrie Faith Sanders, 22, Oklahoma city
• Jacob Ryan Hymel, 25, Norman, and Rachel Renee Bray, 23, Norman
• Garrison Staush Niemiec, 30, Oklahoma City, and Laura Allison Haselwood, 29, Oklahoma City
• Benjamin Robert Roach, 53, Newalla, and Doreen Kay Sanderson, 59, Newalla
• Cristian Adolfo Oxlaj Ruiz, 20, Oklahoma City, and Dairy Nayely Lopez Gramajo, 20, Oklahoma City
• Diego Alberto Aztete Castro, 26, Oklahoma City, and Elbira Martinez, 24, Oklahoma City
• Nana Ekow Abakah Mensah, 37, Oklahoma City, and Naomi Dansu, 37, Oklahoma City
• Matthew Michael Zerbe, 28, Edmond, and Eva Nikkole Arms, 28, Edmond
• Joshua Tyler Wayne Blackmon Fancher, 30, Moore, and Francesca Kaye Knight, 30, Moore
• Brandon Yahir Tarango Hernandez, 19, Mustang, and Evelyn Mendoza Salazar, 23, Mustang
• Joshua Evan Davis, 32, Edmond, and Sydney Kristen Spears, 26, Edmond
• Brent Stephen Jones, 51, Moore, and Pamela Jean Huston, 50, Choctaw
• Greyson Ryan Greene, 22, Oklahoma City, and Kyleigh Shae Sands, 22, Oklahoma City
• Michael Anthony Warren, 39, Moore, and Danielle Monque Rutledge, 27, Moore
• Joseph James Kirk, 22, Norman, and Shelby Louise Privett, 22, Norman
• David John Coleman, 45, Moore, and Elke Karin Grether, 32, Moore
• Richard Edward Kelly Jr., 35, Oklahoma City, and Tania Alejandra De La Cruz Leyva, 37, Oklahoma City
• Nivardo Arturo Trujillo Gonzalez, 36, Edmond, and Amparo Gastelum Ontiveros, 42, Edmond
• Nicholas John Caban, 28, Moore, and Holly Renee Woods, 29, Moore
• Jordan Babb, 22, Norman, and Jacey Elizabeth Morris, 22, Norman
• Brandon Gregory Duty, 21, Moore, and Makayla Lillian Marie Carver, 22, Moore
• Nathan Daniel Foss, 42, Oklahoma City, and Linda Marie Escalera, 46, Oklahoma City
• Stuart Lee Howard, 22, Norman, and Hannah Marie Nichols, 21, Norman
• Judy Lynn Parkins, 67, Ada, and Chiquita D. Duncan, 63, Ada
— Cleveland County District Court