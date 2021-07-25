The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:

• Rory Charles Farley, 42, Norman, and Christie Marie Brooks, 40, Norman

• Dustin Lane Bailes, 24, Norman, and Taylor Anne Edwards, 30, Norman

• Amanda Renae Huges, 40, Chickasha, and Stacy Dale Sain, 46, Chickasha

• Quintus Byron Terrell, 49, Oklahoma City, and Freedom Holloway Swink, 42, Oklahoma City

• Gerardo Padilla Ibon, 32, Oklahoma City, and Cristene Alejandra Hernandez Jaquez, 25, Oklahoma City

• Daniel Luna, 21, Moore, and Jennifer Rios Gonzalez, 23, Moore

• Eric Spencer Baze, 45, Norman, and Christina Joy Ice, 42, Norman

• Nayem Javier Aguilera Mendoza, 31, Oklahoma City, and Wendy Lisseth Bonilla De Leon, 23, Oklahoma City

• Joel Edgardo Cruz Larios, 26, Norman, and Veronica Patricia Hurtado Arrellano, 31, Norman

• David John Boles II, 27, Moore, and Mary Kate Owen, 19, Moore

• Jeffrey Scott Shelton, 51, Oklahoma City, Maria Alexandra Pizarro Varona, 47, Oklahoma City

• Gage Mycal Christian, 28, Noble, and Brooke Lauren Gaines, 29, Noble

• Brandon Lee Rauser, 34, Norman, and Emma Lee Stewart, 30, Norman

• David Leon Lewis, 34, Norman, and Melissa Nicole Reitz, 33, Norman

• Alfredo Arizpe, 42, Oklahoma City, and Ma Teresa Lopez Franco, 46, Oklahoma City

• Samuel Macias Alvarado, 25, Newalla, and Lizbeth Martinez Viramontes, 24, Newalla

• Darin David Tarpley, 38, Tuttle, and Alyssa Christine Robertson, 32, Tuttle

• Jessie Smith III, 49, Norman, and Marivie T. Tabula, 43, Norman

• Michael Kent Leverett, 58, Lexington, and Jennifer J. Welton, 52, Lexington

• Stefan Eric Lane, 48, Oklahoma City, and Leigh Ann Mobley, 37, Oklahoma City

• Tyler Wendelin Paul Keupen, 32, Norman, and Shirlene Nicole Murr Thompson, 28, Norman

• Justin Lee King, 39, Norman, and Amy Renee Hill, 35, Norman

— Cleveland County District Court

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