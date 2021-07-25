The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Rory Charles Farley, 42, Norman, and Christie Marie Brooks, 40, Norman
• Dustin Lane Bailes, 24, Norman, and Taylor Anne Edwards, 30, Norman
• Amanda Renae Huges, 40, Chickasha, and Stacy Dale Sain, 46, Chickasha
• Quintus Byron Terrell, 49, Oklahoma City, and Freedom Holloway Swink, 42, Oklahoma City
• Gerardo Padilla Ibon, 32, Oklahoma City, and Cristene Alejandra Hernandez Jaquez, 25, Oklahoma City
• Daniel Luna, 21, Moore, and Jennifer Rios Gonzalez, 23, Moore
• Eric Spencer Baze, 45, Norman, and Christina Joy Ice, 42, Norman
• Nayem Javier Aguilera Mendoza, 31, Oklahoma City, and Wendy Lisseth Bonilla De Leon, 23, Oklahoma City
• Joel Edgardo Cruz Larios, 26, Norman, and Veronica Patricia Hurtado Arrellano, 31, Norman
• David John Boles II, 27, Moore, and Mary Kate Owen, 19, Moore
• Jeffrey Scott Shelton, 51, Oklahoma City, Maria Alexandra Pizarro Varona, 47, Oklahoma City
• Gage Mycal Christian, 28, Noble, and Brooke Lauren Gaines, 29, Noble
• Brandon Lee Rauser, 34, Norman, and Emma Lee Stewart, 30, Norman
• David Leon Lewis, 34, Norman, and Melissa Nicole Reitz, 33, Norman
• Alfredo Arizpe, 42, Oklahoma City, and Ma Teresa Lopez Franco, 46, Oklahoma City
• Samuel Macias Alvarado, 25, Newalla, and Lizbeth Martinez Viramontes, 24, Newalla
• Darin David Tarpley, 38, Tuttle, and Alyssa Christine Robertson, 32, Tuttle
• Jessie Smith III, 49, Norman, and Marivie T. Tabula, 43, Norman
• Michael Kent Leverett, 58, Lexington, and Jennifer J. Welton, 52, Lexington
• Stefan Eric Lane, 48, Oklahoma City, and Leigh Ann Mobley, 37, Oklahoma City
• Tyler Wendelin Paul Keupen, 32, Norman, and Shirlene Nicole Murr Thompson, 28, Norman
• Justin Lee King, 39, Norman, and Amy Renee Hill, 35, Norman
— Cleveland County District Court