Marriages
The following marriage recently were filed in Cleveland County District Court:
• Dennan Shae Wheeler, 25, San Antonio, and Sarah Ann Stuart, 25, San Antonio
• Francisco Escobedo Hernandez, 40, Oklahoma City, and Mayra N. Armendariz, 31, Oklahoma City
• Donlad Wayne Brooks, 63, Oklahoma City, and Donna Allene Fairchild, 64, Oklahoma City
• Luis Fernando Astorga Ramirez, 25, Oklahoma City, and Lesly Ityel Yeverino Noriega, 21, Oklahoma City
• Marcelo Alvarez Espinoza, 39, Oklahioma City, and Erika Socorro Lara Lara, 38, Oklahoma City
• Seth Michael Rogers, 22, Tuttle, and Baylee Dawn Skelton, 21, Tuttle
• Jose Guadalupe Mora Cruz, 25, Oklahoma City, and Maria del Carmen Galeano Gonzalez, 26, Oklahoma City
• Zachary Keith Branum, 24, Moore, and Kirissa Janelle O’Connor, 22, Moore
• Noah Grayson Glasgow, 20, Norman, and Gracie Abbagail Flowers, 21, Norman
• Eric Francis Casso, 34, Norman, and Chelsea Danae Hammett, 29, Norman
• Damiani Ramirez Balderas, 46, Oklahoma City, Martha Lara, 49, Oklahoma City
• Marco Antonio Vlasco Ruiz, 30, Oklahoma City, and Alondra Guadalupe Garcia Ramos, 27, Oklahoma City
• Spencer D. Cooke, 32, Norman, and Noah Joy Patton, 24, Norman
• Efren Jimenez Melendez, 21, Oklahoma City, and Paulina Sarahi Rodriguez, 24, Oklahoma City
• Daniel William Epley, 52, Washington, and Jennifer Joyce Birdshead, 41, Washington
• Anthony Ashley Root, 46, Moore, and Tommi Johnanna Courtney, 33, Moore
• Jimmy Rogers Bankhead, 39, Moore, and Malissa Laraine Richey, 41, Moore
• Jonathan Andrew Gibula, 22, Goldsby, and Shaellen Elizabeth Flora, 21, Goldsby
• Scotty Eugene Kelley, 40, Norman, and Katherine Lee Wallace, 43, Norman
• Antonio Almanza Resendiz, 53, Oklahoma City, and Maria Guadalupe Cano, 41, Oklahoma City
• Brendan Kyle Moser, 27, Blanchard, and Shelbi Rayanne Youngblood, 28, Blanchard
• Maria C. Perez Maravilla, 39, Norman, and Liliana Lopez, 32, Norman
• Bradley Weston Clark, 38, Purcell, and Candice Lee McCurdy, 52, Purcell
• Cody Michael Payne, 28, Norman, and Leah Nicole Thomas, 30, Norman
• Jacky Leon Williams, 57, Oklahoma City, and Kathleen G. Williams, 64, Oklahoma City
• Martin Ramon Vazquez, 37, Norman, and Regina Kay Childress, 39, Norman
• Robert O. Smith, 80, Norman, and Donna Gallagher Felty, 72, Norman
• Joseph Alan Smyser, 39, Norman, and Naomi Jane Turner, 35, Norman
• Felipe Elenterio Xic Soc, 28, Oklahoma City, and Carina Nicole Santos, 23, Oklahoma City
• Cameron Thomas Carrell, 32, Oklahoma City, and Kayla Marie Woommavovah, 30, Oklahoma City
• Rodney Pollas Jr., 48, Moore, and Jessica Maria Gajai, 37, Moore
• Rilynd Joshua Carter, 19, Moore, and Elisabeth Colleen Resk, 18, Moore
• Tyler Marcum Tadlock, 23, Norman, and Madison Paige Haugland, 22, Norman
• Victor M. Campos Rodriguez, 36, Oklahoma City, and Victoria A. Nolasco McCoy, 32, Oklahoma City
• Donald Gene Belvin, 29, Mustang, and Shelby Brooke Martin, 31, Mustang
• Andrew William Willige, 22, Paducah, and Kelsey Rayne Emmerson, 22, Paducah
• Stephen Andrew Beach, 40, Oklahoma City, and Terese Renee Cook, 49, Oklahoma City
• Jeffrey David Stroud, 47, Moore, and Brittany Faye Berry, 37, Moore
• Brendon Kane Bergman, 32, Oklahoma City, and Leila Ann Green, 28, Oklahoma City
• Phillip Limon Jr., 62, Moore, and Carmen M. Limon, 63, Moore
• Parker James Miller, 19, Purcell, and Mackynzie Michelle Kelly, 18, Purcell
• Samuel Dewayne McGregor, 25, Norman, and Savanna Louann Goelz, 25, Norman
• Juan Andres Martinez, 22, Goldsby, and Madison Lynn Vaughn, 20, Goldsby
• Andrew Jeffrey Kline, 23, Moore, and Constance Mae Rakhminov, 25, Moore
• Nicholas Prescott Guyton, 27, Oklahoma City, and Suliat Motolani Tolase, 31, Oklahoma City
• Brent Michael Cardwell, 41, Norman, and Misty Marie Clifton, 30, Norman
• Joshua Wayne Emmons, 22, Norman, and Cassandra Landreth, 29, Norman
Divorces
The following divorces recently were filed or granted in Cleveland County District Court:
• Kelli Henry vs. Randall Henry
• Bailey Dawn Padron vs. Mario Rafael Padron
• John Thomas Alvarado vs. Saundra Dawn Alvarado
• Colin Armentor vs. Nicole Armentor
• Brianna Elahe Rogacki vs. Eric Jon Rogacki
• Stephanie Denise Horn vs. Christopher Ryan Horn
• Thomas Austin Payne vs. Candie Leanne Payne
• Nikki Lynn Wright vs. Coby Paul Wright
• Teresa N. Danley vs. Travis L. Danley
— Cleveland County District Court